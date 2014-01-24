حال جسمانی رضا رویگری رو به بهبود است

رضا رویگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که حال جسمانی او رو به بهبود است، گفت: بعد از مرخص شدن از بیمارستان، دوره فیزیوتراپی خود را در خانه می گذرانم و تا زمانی که دست و پایم به وضعیت سابق برگردد، این روند ادامه دارد.

وی بیان کرد: در مدتی که در بیمارستان بستری بودم، از بین مدیران سینمایی تنها حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی به دیدنم آمد.

رویگری در پایان گفت: با دعای مردم امیدوارم هرچه سریعتر بهبودی کامل را حاصل کرده و دوباره فعالیت‌های خود را آغاز کنم.

رضا رویگری متولد 1325 از 13 دی ماه به دلیل آنچه عارضه مغزی نام بردند در بخش آی سی یو بیمارستان پارسیان بستری شد. وی پیش از این عارضه مشغول بازی در سریال «معراجی‌ها» بوده است.