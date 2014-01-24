به گزارش خبرنگار مهر، با برنامه ریزی انجام شده توسط کمیته آموزش هیئت فوتبال، تمامی مربيان علاقمند و البته واجد شرایط مي توانند در صورت متقاضي بودن شرکت در دوره مربیگری C فوتبال با حضور در کميته آموزش و مربيان این هیئت نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

این در حالی است که دوره دوره مربیگری C فوتبال در کنار دوره استعداديابي مربيگري که لازمه آن داشتن مدرک ديپلم و تائيد استعداديابي هيئت فوتبال و دوره C که مدارك مورد نياز آن داشتن مدرک استعداديابي فدراسيون فوتبال و فعاليت فوتبالي است، با برنامه ریزی هیئت فوتبال قم برگزار می شود.

از سوی هیئت فوتبال قم دوره C مربیگری فوتبال آسیا در دستور برگزاری است در حالی که مربیان علاقمند و واجد شرایط شرکت در این دوره باید از مدارك مورد نياز یعنی مربیگری D و همچنین سابقه دو سال فعاليت در رشته ورزشی پرمخاطب فوتبال برخوردار باشند.

کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال استان قم نیمه دوم بهمن ماه را برای برگزار این دوره دوره مربیگری C فوتبال آسیا در نظر گرفته است و مربیان باید با حضور در هیئت فوتبال ثبت نام شرکت در این دوره را انجام بدهند و به مدت دو هفته در این دوره حضور یابند.

دوره دوره مربیگری C فوتبال در قم در حالی به دو شکل تئوری و عملی برگزار می شود که دوره مربیگری سطح يک فوتسال نیز قرار است ويژه آقايان و بانوان برگزار شود که مهمترین مدارك مورد نياز برای ثبت نام شرکت در این دوره، برخورداری از مدرک استعداديابي فدراسيون فوتبال و فعاليت فوتبالي پس از آن است.

با برنامه ریزی صورت گرفته در هیئت فوتبال استان قم قرار است دوره مربیگری سطح دو فوتسال نیز برگزار شود که از جمله شرایط حضور در آن داشتن مدرک سطح يک فوتسال و همچنین يک سال فعاليت فوتسالي پس از آن خواهد بود و مربیان مایل به شرکت در دوره سطح يک دروازه باني نیز باید مدرک C و يک سال فعاليت فوتبالي پس از آن داشته باشند.