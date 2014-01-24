ایران آماده انتقال تجربیات در حوزه نفت و گاز به آذربایجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این دیدار، جمهوری آذربایجان را از بسیاری جهات به ملت ایران نزدیک دانست و گفت: ما با کشور دوست و همسایه آذربایجان اشتراکات زیادی داریم که سبب می شود پیشرفت و رفاه مردم آذربایجان برای ما از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

رییس جمهوری با بیان اینکه گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی میان تهران و باکو می تواند تعاملات میان دو کشور را مستحکم تر کند، افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا تجربیات خود در زمینه های گوناگون از جمله در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را در اختیار کشور دوست و برادر آذربایجان قرار دهد.



الهام علی اف: اشتراکات گسترده فرهنگی، دو ملت ایران و آذربایجان را به هم پیوند داده است

در این دیدار علی اف رییس جمهوری آذربایجان با تبریک پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری کشورمان اشتراکات ایران و آذربایجان در مسائل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را یکی از سرمایه ها و نقاط قوت در مناسبات دو کشور خواند و برای تحقق اهداف رییس جمهوری کشورمان در دولت جدید آرزوی موفقیت کرد.

علی اف با اشاره به اینکه میان دو ملت ایران و آذربایجان صفا و صمیمیت زیادی وجود دارد و با تاکید بر اینکه مردم کشورش ملت ایران را بسیار دوست دارند، گفت: اشتراکات گسترده فرهنگی، دو ملت ایران و آذربایجان را به هم پیوند داده است. ما دارای فرهنگ و دین مشترکی هستیم که می تواند زمینه ها برای گسترش روابط و نزدیکی بیشتر دو کشور و ملت را مضاعف کند.

بررسی مسائل مختلف منطقه ای، مناسبات و اشتراکات فرهنگی، موضوع هسته ای ایران، توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی میان ایران و آذربایجان از مهمترین محورهای دیگر بحث و تبادل نظر میان دو رییس جمهوری بود.

در این دیدار طرفین از یکدیگر به طور رسمی برای سفر به پایتخت هایشان دعوت بعمل آوردند.