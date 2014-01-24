بیشتر اعتبار آموزش و پرورش مربوط به پرداخت دیون و باز خرید کارکنان است

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه های آموزش و پرورش که در لایحه بودجه سال آینده افزایش اعتبار داشته اند شامل برنامه بررسی طرح ها و لوایح 16.31 درصد، برنامه نظارت و ارزیابی 117.56 درصد، برنامه پرداخت دیون و بازخرید کارکنان 2033.32 درصد است.

وی اظهارداشت: از دیگر برنامه ها می توان به سواد آموزی با 16.05 درصد، برنامه آموزش ابتدایی 33.32 درصد، برنامه آموزش راهنمایی 16.24 درصد، برنامه آموزش متوسطه نظری 29.55 درصد، برنامه آموزش متوسطه فنی و حرفه ای 29.33 درصد، برنامه آموزش کارشناسی 64.10 درصد و برنامه پژوهش های کابردی 40.38 درصد را نام برد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه آموزش استثنایی 40.13 درصد، آموزش پیش از دبستان 984.61 درصد، برنامه آموزش دانش آموزان خارج از کشور 9.09 درصد، برنامه آموزش متوسطه کار و دانش 58.87 درصد، برنامه تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی 133.66 درصد از دیگر سرفصل های اعتباری آموزش و پرورش است.

وی افزود: از دیگر ردیف های اعتباری می توان به برنامه آموزش کارشناسی ارشد 197.22 درصد، برنامه های خدمات فرهنگی و رفاهی 9.81 درصد، برنامه راهبری نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس 4.05 درصد، برنامه پرداخت دیون و بازخرید کارکنان 2.13 درصد و برنامه توانمندسازی دانش آموزان 40.70 درصد را نام برد.

جعفرزاده ادامه داد: برنامه راهبری فعالیت های آموزش و پرورش 2.90 درصد، برنامه تحققات کاربردی آموزش و پرورش 3.76 درصد، برنامه پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان 1822.91 درصد، برنامه تربیت معلم 98.32 درصد، برنامه ارتقای حرفه معلمان 18.12 درصد، برنامه یارانه غذا 22.99 درصد، برنامه های هزینه مربوط به خانواده های شاهد و ایثارگر 22.85 درصد، برنامه توانبخشی دانش آموزان 55.28 درصد، برنامه ورزش و سلامت دانش آموزان 51 درصد از دیگر سرفص های اعتباری آموزش و پرورش است.

وی افزود: برنامه های آموزش و پرورش که در لایحه بودجه سال 93 با کاهش اعتبار مواجه هستند شامل برنامه تحقیقات دانشگاهی منفی 47.36 درصد، برنامه حمایت از فرهنگیان منفی 37.41 درصد، برنامه بازنشستگان دولت منفی 32.54 درصد است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: براساس مصوبه این کمیسیون اشخاص حقیقی واجد شرایط و تحصیلکرده و سازمان بسیج می‌ توانند برای آموزش به افراد بی سواداقدام کنند.

وی افزود: به منظور شتاب بخشی به ریشه کنی بیسوادی، افراد واجد شرایط و تحصیلکرده و سازمان بسیج در روستاها می‌ توانند با دریافت گواهی از وزارت آموزش و پرورش، حق معلمی دریافت و برای آموزش به افراد بیسواد در یک روستا اقدام کند.

جعفرزاده اظهارداشت: براساس یکی دیگر از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف و تقویت و ایجاد دفاتر فناوری اطلاعات در شهرهای زیر 10 هزار نفر نیز هزینه می‌ شود.

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق پیش از این درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها با اولویت تقویت دفاتر فناوری اطلاعات روستایی هزینه می‌شد که با مصوبه این کمیسیون تقویت و ایجاد دفاتر فناوری اطلاعات در شهرهای زیر 10 هزار نفر مانند روستاها نیز در اولویت قرار می‌ گیرد.