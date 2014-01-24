حادثه ششم بهمن آمل سندی ماندگار در تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت اله یوسفیان ملا پیش از ظهر جمعه در یادواره سردار شهید همت الله متو و شهدای ششم بهمن سال 1360 در روستای قلعه کش بخش دابودشت گفت: در وصیت نامه امام (ره) اسم آمل به عنوان تنها شهری است که ذکر شده و گفتند دیدید که مردم آمل چه به روزتان آوردند.

وی گفت: حادثه 6 بهمن در طول تاریخ انقلاب جایگاه ویژه ای دارد و امام خمینی (ره) جمله مهمی برای آیندگان برجای گذاشتند که گفتند دیدید مردم آمل چه به روزتان آوردند.

یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بیان این جمله افزود: امام جمله مهمی برای آیندگان برجای گذاشتند که این ها اسنادی است که در تاریخ باقی می ماند و صدها سال آینده با بررسی انقلاب های جهان به یادگار می مانند.

یوسفیان افزود:در حال حاظر تمامی بخش های آمل یا دارای گاز است و یا پیمانکاران مشغول کار هستند و بازدیدهایی نیز با مسئولان در منطقه داشته ایم و سعی داریم مشکلات و موانع را با همت همه مسئولان برطرف کنیم.

یوسفیان ملا اشاره ای به وضع کنونی بودجه کشور کرد و اظهار داشت: وضع بودجه کشور زیاد مناسب نیست و فروش نفت نیز به تناسب گذشته کم شده است و قبل اینکه به سراغ بودجه کشوری در زمینه گازرسانی در این شهرستان برویم در گذشته وام 30 میلیارد تومانی از محل بانک ملی دریافت کردیم که توانستیم کار بزررگی در زمینه گازرسانی انجام دهیم.

وی افزود: در زمینه برق نیز بودجه ای طی یک ماه گذشته دریافت شده که برای منطقه قلعه کش نیز اختصاص داده ایم تا مشکلات آن برطرف شود.

یوسفیان ملا در پایان ابراز داشت: درمدت های بعد پیروزی انقلاب اسلامی به اثبات رساندیم که می توان در سایه نظام جمهوری اسلامی بیش از گذشته دست به خدمت زد و با عمران و آبادانی به برکت خون شهدا و وجود مقام معظم رهبری به کشوری سربلند و بزرگ در تاریخ، ماندگار و پیروز باشیم.