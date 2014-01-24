لواندوفسکی خبر ضرب و شتم هوادار دورتموند را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک هوادار 17 ساله تیم فوتبال دورتموند گفته که لواندوفسکی به صورت وی سیلی نواخته است. این اتفاق در زمانی روی داده که تعداد زیادی از هواداران دورتموند نسبت به پیوستن این بازیکن به بایرن مونیخ به وی اعتراض کرده و به وی فحاشی کرده‎اند.

این هوادار در گفتگو با بیلد گفته لواندوفسکی به مانند "یک گاو خشمگین" به سوی وی حمله ور شده و به صورتش سیلی نواخته است.

لواندوفسکی در صفحه فیسبوک خود نوشته مقابل شخصی که به خلوت وی تجاوز کرده، خشونت اعمال نکرده است.

باشگاه دورتموند هم گفته این بازیکن که به همراه همسرش سوار بر اتومبیل بوده از خودروی خود پیاده شده، دستش را روی شانه هوادار گذاشته و گفته چرا چنین کاری می‎کند. آن پسر هم در پاسخ گفته چون تو به بایرن مونیخ پیوستی و خیلی پول درآوردی.