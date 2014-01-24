اعتبارات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 113 هزار میلیارد ریال است

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان اعتبار 66 درصد مربوط به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان این سازمان است.

وی اظهارداشت: از دیگر سرفصل ها این اعتبارات می توان به بیمه های اجتماعی با 13.2درصد، بیمه خدمات درمانی 7.4 درصد و هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت 10.2 درصد است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: لزوم پیش بینی اعتبار برای تعبیه بدهی های قانونی دولت به این سازمان بابت صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح مهمترین نکته قابل ذکر در لایحه بودجه است.

وی در ادامه مجموع اعتبار کمیته امداد کشور در لایحه بودجه سال 93 را 31 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بیشترین سهم این میزان اعتبار مربوط به برنامه تامین هزینه های معیشتی با 55.4 درصد است.

جعفرزاده اظهارداشت: از دیگر سر فصل های اعتباری می توان به بیمه خدمات درمانی با 7.7 درصد، حمایت های اجتماعی 7.2 درصد، بیمه های اجتماعی 6.8 درصد، تامین مسکن 3.7 درصد، ترویج فرهنگ پرداخت زکات 3.2 درصد، خدمات فرهنگی و آموزشی 2.9درصد، کمک به تامین سلامت نیازمندان 2.8 درصد، پرداخت شهریه دانشجویی 1.6 درصد، اهمیت غذا و تغذیه 1.9 درصد را نام برد.

وی همچنین مجموع اعتبارات سازمان بهزیستی در لایحه بودجه سال 93 را 13.5 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: حوزه توانبخشی با 36.5 درصد بالاترین و بخش ساختمان ها و تجهیزات کمترین میزان اعتبار این سازمان در سال آینده را به خود اختصاص داده اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: از دیگر ردیف های اعتباری می توان به هزینه های معیشتی با 29.8 درصد، کنترل و مبارزه با آسیب های اجتماعی با 1.3 درصد، حمایت از خانواده و فرزندان 1.9 درصد، پیشگیری و خدمات مشاوره ای با 2.5 درصد، تامین مسکن معلولان با 1.1 درصد، حق بیمه سهم کارفرمایان کارکنان شاغل در مراکز نگهداری معلولان با دو دهم درصد را نام برد.

وی اذعان داشت: علی رغم رشد 25 درصدی مجموع اعتبارات بهزیستی کشور در لایحه بودجه سال آینده این سازمان در انجام وظایف خود با مشکل مواجه خواهد شد.

جعفرزاده همچنین مجموع اعتبار بنیادشهید و امور ایثارگران کشور را 66 هزار میلیارد ریال دانست و گفت: این میزان اعتبار 15.4 درصد نسبت به سال گذشته رشد را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه بیشتر ردیف این میزان اعتبار مربوط به پرداخت حقوق حالت اشتغال ایثارگران با 48.3 درصد است، اظهارداشت: پرداخت مستمری و حق نگهداری والدین شهدا 19.4 درصد، بیمه خدمات درمانی 10 درصد، هزینه های خانواده های شاهد و ایثارگر با 1.1 درصد، کمک به تامین سلامت ایثارگران 9 دهم درصد، اشتغال و کارآفرینی با چهار دهم درصد، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایثارگران چهار دهم درصد، تامین مسکن و توانبخشی هرکدام با نیم درصد، اعتبارات مرکز خدمات حوزه علمیه چهار هزار میلیارد ریال، تامین هزینه های معیشتی 49 درصد، بیمه های اجتماعی 31.4 درصد، رقم کمک به صندوق قرض الحسنه حوزه های علمیه 1.6 درصد، خدمات فرهنگی 5.1 درصد، حمایت های اجتماعی از طلاب یک درصد از دیگر فصول اعتباری است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی مجموع اعتبار ستاد مبارزه با مواد مخدر در لایحه بودجه سال آینده را هزار و 600 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: برنامه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب های معتادان با 37.5 درصد بیشترین اعتبار را با 60 میلیارد تومان به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از دیگر ردیف های اعتباری می توان به یارانه غذا با 11 میلیارد تومان، اعتبار موضوع ماده 29 مبارزه با مواد مخدر به میزان 17 میلیارد تومان و اعتبار حمایت از توسعه علوم و فناوری نوین این ستاد به میزان 150 میلیون تومان را نام برد.

عضو ثابت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اعتبارات متفرقه در بخش رفاه 72 میلیارد تومان بوده که از این میزان اعتبار 15 میلیارد تومان برای بیمه زنان خانه دار متاهل با اولویت زنان سرپرست خانوار با 20.8 درصد است، این رقم در سال گذشته 100 میلیارد تومان بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بیمه زنان خانه دار در این بخش فاقد حکم قانونی است، اذعان داشت: با این میزان اعتبار فقط 14 هزار نفر می توانند بیمه شوند در حالیکه جمعیت زنان سرپرست خانوار افزون بر دو میلیون نفر هست.

جعفرزاده گفت: برای تامین سهم آورده مددجویان و کمک به سرمایه در گردش صندوق و فرصتهای شغلی معلولان از محل فروش دارایی های سرمایه ای 20 میلیارد تومان ردیف اعتباری در این بخش لحاظ شده است.

وی افزود: در این اعتبارات متفرقه موضوع استفاده ایثارگران از خدمات درمانی ایثارگاران از بنیاد شهید و امور ایثارگران رقمی اختصاص نیافته است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در بخش حوزه رفاه و تامین اجتماعی بیشتر بندها مشابه سال گذشته بوده، تغییر محتوی نداشته و بیشتر احکام شکلی است.

وی اذعان داشت: در خصوص اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماعی سهم حقوق و مزایای حقوق بازنشستگان در مجموع برنامه به حد چشمگیری رسیده و 37 درصد اعتبارات فصل را به خود اختصاص داده این در حالیست که سهم حق بیمه ها که نوعی سرمایه گذاری برای آینده بوده حدود 22 درصد است.

وابستگی صندوق های بازنشستگی کشور و نیروهای مسلح به بودجه عمومی دولت است

جعفرزاده تاکیدکرد: این روند بیانگر افزایش وابستگی صندوق های بازنشستگی کشور و نیروهای مسلح به بودجه عمومی دولت است که اگر وابستگی ناشی از مشارکت در حق بیمه باشد مثبت است اما وضعیت موجود نگران کننده است.

وی عنوان کرد: بند الف ماده 26 قانون برنامه پنجم مبنی بر لزوم کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه دولت به جزء مشارکت در حق بیمه مغایرت دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در این لایحه اعتباری بابت تعبیه دیون دولت و پرداخت بدهی های دولت ناشی از تکالیف سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی پیش بینی نشده است.

وی افزود: این در حالیکه برای اجرای تکالیف قانونی جاری معوقعه دولت به تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اضافه شده است.

جعفرزاده اذعان داشت: در برنامه های صندوق بازنشستگی کشور دو هزار و 150 میلیارد ریال بابت بیمه خدمات درمانی پیش بینی شده است که با توجه به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه بند (ب) ماده 38 مبنی بر یکپارچگی بیمه های سلامت و همچنین عدم پیش بینی وظیفه قانونی برای صندوق های مزبور در خصوص بیمه درمان تخصیص این اعتبار جای تامل داشته و تخصیص این اعتبار معنی ندارد.

وی اظهارداشت: با توجه به اهمیت برنامه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهتمام به این موضوع در نشست اخیر با مسئولان شورایعالی انقلاب فرهنگی سهم اعتبارات این برنامه در لایحه بودجه سال آینده یعنی 170 میلیارد ریال برای تحقق اهداف متصورش کافی نیست.