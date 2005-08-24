نجات معاون وزير دادگستري عراق از يك سوء قصد / كشته و زخمي شدن چند غيرنظامي عراقي در حمله مردان مسلح

به گزارش خبرگزاري مهر ، يك مقام وزارت كشورعراق در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه گفت : بوشو ابراهيم معاون وزير دادگستري عراق امروز از حمله افراد مسلح به كاروان وي در بغداد جان سالم بدر برد اما چهار تن از محافظان وي كشته و چهار تن ديگر مجروح شدند .



وي افزود : اين سوء قصد صبح امروز در منطقه الغزاليه بغداد زماني كه افراد مسلح بر سر راه كاروان وي كمين كرده بودند و به روي آنان آتش گشودند، صورت گرفت .



بنابر اين گزارش، پس از اين حمله يكي از خودروها منجر شد و چهار محافظي كه بر آن سوار بودند، كشته شدند، اما بوشو ابراهيم كه سوار بر خودروي ديگري بود از اين حادثه جان سالم بدر برد .



حمله امروز دومين سوء قصد ظرف 24 ساعت گذشته به اين مقام كرد بود .



در حمله روز گذشته افراد مسلح در انجام سوء قصد ناكام ماندند اما توانستند سه تن از محافظان وي را مجروح كنند .



يك منبع در وزارت كشور عراق امروز از كشته شدن دو شهروند عراقي و زخمي شدن 13 تن ديگر از جمله دو نيروي پليس در انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در بغداد خبر داد.

خبر ديگر اينكه منابع پليس و ارتش عراق امروز از كشته شدن 7 عراقي از جمله 4 نيروي امنيتي و زخمي شدن 12 تن ديگر در چند حمله مردان مسلح خبردادند.

گفتني است كه طي روز هاي اخير سوء قصد به جان مقامات و شخصيت هاي عراقي افزايش يافته است ،روز گذشته نيز وزير محيط زيست عراق از يك سوء قصد جان سالم بدر برد .