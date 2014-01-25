برگزاری آبرومند جام یادگار امام(ره) نتیجه رایزنی و مکاتبات تخصصی بود

حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به عنوان یکی از فرنگی کاران اسبق عرصه ملی می توان به جرات گفت سطح کمی و کیفی این دوره از رقابتها به هیچ عنوان قابل قیاس با دوره های قبلی نبود و ما امسال موفق به انجام و برگزاری تورنمنتی شدیم که شاید هیچیک از اهالی کشتی تصور آنرا هم نداشت.

وی با اشاره به انجام رایزنی های لازم و همچنین مکاتبات تخصصی با فدراسیون های کشتی کشورهای دیگر گفت: مطمئنا حضور تیم هایی نظیر مجارستان، آذربایجان، ژاپن، کره شمالی و ... با مهره های نامدار و عنوان دار خود کار ساده ای نبود و مسئولان برگزاری رقابتهای جام یادگار پیش از هر اقدامی توانستند با تشریح دقیق و مناسب وضعیت این تورنمنت، تیم های مذکور را ترغیب به حضور در ایران کنند.

دبیر فدراسیون کشتی با امیدواری به حضور مداوم تیم های برتر دنیا در تورنمنت های آتی داخلی ادامه داد: پس از برگزاری آبرومند جام یادگار امام امسال می توان امیدوار بود تورنمت های بعدی داخلی هم در سطح کمی و کیفی مطلوبی برگزار شود و من قول می دهم از این پس شاهد خروج تورنمت های داخلی ایران از انزوا و بی توجهی تیم های خارجی و ستاره های داخلی خواهیم بود.

بنی تمیم در خاتمه یادآور شدم: متاسفانه وضعیت به گونه ای شده بود که حتی کشتی گیران عنوان دار و مطرح داخلی هم رغبتی به حضور در رقابتهای بین المللی داخلی نداشتند، اما جام یادگار امسال نشان داد که فدراسیون کشتی قدم های موثری در این راستا برداشته و تمام اهالی ان بیش از اینکه شعار دهند، عمل می کنند.