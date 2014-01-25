ایران با برتری برابر حریف برزیلی فینالیست شد/ دیدار با اسلواکی برای قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه‌نهایی تورنمنت بین‎المللی فرنز کاپ اندونزی - مالزی روز جمعه با برگزاری دو مسابقه پیگیری شد که در نخستین بازی تیم‌های زیر 16 سال اسلواکی و اسپورتینگ لیسبون برابر هم به میدان رفتند. این بازی در پایان وقت‌های قانونی و اضافه با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما در ضربات پنالتی تیم اسلواکی با نتیجه 8 بر 7 به پیروزی دست یافت و به دیدار فینال صعود کرد.

دومین بازی نیمه نهایی بین تیم‌های زیر 16 سال ایران و اینترناسیونال برزیل برگزار شد که در این بازی در پایان 90 دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما شاگردان مصطفی قنبرپور در وقت‌های اضافه 2 بار دیگر دروازه حریف برزیل را باز کرده و در نهایت با پیروزی 3 بر یک راهی دیدار فینال شدند.

در این بازی که در ورزشگاه فرنز شهر جاندا بیک مالزی برگزار شد، رضا شیخ‌کار (21)، نیما داغستانی (105) و نیما مختاری (118) برای تیم فوتبال زیر 16 سال ایران گل زدند و ترلیس سارتوری (42) تگ گل تیم ناسیونال برزیل را به ثمر رساند.

در پایان بازی‌های نیمه نهایی، برنامه دیدارهای پایانی تورنمنت بین‎المللی فرنز کاپ اندونزی - مالزی به شرح زیر مشخص شد:

یکشنبه - 06/11/92

دیدار رده‌بندی:

* اسپورتینگ لیسبون - اینترناسیونال برزیل

دیدار فینال:

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران - تیم فوتبال زیر 16 سال اسلواکی