به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال تورنمنت بین‎المللی فوتبال فرنز کاپ اندونزی - مالزی امروز بین دو تیم فوتبال زیر 16 سال ایران و اسلواکی برگزار شد که تلاش دو تیم در پایان وقت قانونی این بازی با تساوی بدون گل همراه شد اما تیم اسلواکی در وقت‌های اضافه اول دو مرتبه دروازه ایران را باز کرد و با برتری 2 بر صفر در این مسابقه، عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.

صحنه خوشحالی تیم اسلواکی پس از قهرمانی در فرنز کاپ

در این بازی مارتین ماچو (104) و فیلیپ مارتین (105) گل‌های تیم اسلواکی را به ثمر رساندند. این نخستین باخت شاگردان مصطفی قنبرپور در این جام، آن هم پس از 4 پیروزی و یک تساوی، بود که مانع از قهرمانی آنها شد.

در دیدار رده‌بندی این مسابقات هم که پیش از بازی ایران و اسلواکی برگزار شد، تیم اینترناسیونال برزیل با نتیجه 6 بر 2 تیم اسپورتینگ لیسبون را شکست داد و به عنوان سومی این مسابقات دست یافت.