حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به فراز و نشیب های سال گذشته در کشتی فرنگی و برخی تغییرات، رقابتهای جام جهانی 2014 نخستین میدان مهم و بزرگ ما تلقی می شد که خوشبختانه با رایزنی و هماهنگی فدراسیون کشتی توانستیم میزبانی این رویداد بین المللی را از آن خود کنیم.

وی تصریح کرد: میزبانی این رقابتهای بین المللی از هر نظر به سود کشتی ماست و فرنگی‌کاران ملی‌پوش می‌توانند در خانه خود به بهترین شکل ممکن از اعتبار و افتخارات کشتی فرنگی ایران دفاع کنند. ضمن اینکه فرصت مناسبی برای تماشاگران و علاقمندان به کشتی مهیا شده تا در سالن 12 هزار نفری آزادی شاهد رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی باشند.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به تمرینات ملی پوشان گفت: روند تمرینات آماده سازی فرنگی کاران به خوبی در جریان است و برخی از اردونشینان و نفرات عنوان دار تیم ملی اوایل اسفندماه برای حضور در تورنمنت بین المللی زومباتلی مجارستان به این کشور اعزام خواهند شد.

جعفری ادامه داد: تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با ترکیبی از برترین چهره های این رشته، روز 7 اسفندماه به مجارستان می رود و روز 9 اسفند ماه در مراسم وزن کشی حضور خواهد داشت. این رقابتهای تدارکاتی طی روزهای 10 و 11 اسفند ماه برگزار خواهد شد که امیدوارم با دستاوردهای فنی و مدالی مطلوبی همراه باشد.

وی در خاتمه در پاسخ به این سوال که آیا محمد بنا هم تیم اعزامی را همراهی می کند یا خیر، خاطرنشان کرد: محمد بنا با تیم اعزامی به مجارستان نخواهد بود تا در تهران بماند و تمرینات تیم اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا را زیر نظر بگیرد. ضمن اینکه کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با توجه به توانمندی اعضای خود به خوبی تقسیم کاری کرده تا به بهترین شکل از نیروی موجود استفاده کند.