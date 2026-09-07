به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در پی گشت و کنترل مستمر نیروهای یگان حفاظت محیطزیست در مناطق تحت مدیریت استان، چند گروه از متخلفان زیستمحیطی شناسایی و دستگیر شدند و در مجموع هشت قبضه اسلحه شکاری به همراه تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار از آنها کشف و ضبط شد.
وی افزود: در منطقه حفاظتشده «سفیدکوه» خرمآباد یک قبضه اسلحه شکاری توسط نیروهای یگان حفاظت محیطزیست این اداره کل قبل از هر گونه اقدام به شکار کشف و ضبط شد.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان، ادامه داد: در منطقه شکار و صید ممنوع «گرین» شهرستان سلسله دوقبضه، شهرستان دورود یک قبضه، شهرستان بروجرد سه قبضه اسلحه شکاری قبل از هر گونه اقدام به شکار و در شهرستان الیگودرز نیز یک قبضه اسلحه شکاری به همراه لاشه یک قطعه کبک وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد.
فرمان پور با تأکید بر تداوم گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیطزیست در سطح مناطق تحت مدیریت استان، گفت: با هرگونه شکار و صید در مناطق تحت مدیریت محیطزیست، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع میشود.
وی از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را به نزدیکترین ادارات حفاظت محیطزیست اطلاع دهند و یا با سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ تماس بگیرند.
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