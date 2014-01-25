به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا اردیبهشت ماه سال 1393 در کشور ویتنام برگزار خواهد شد. بر این اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم‌های حاضر در این مسابقات خواسته است تا فهرست اولیه که شامل 25 بازیکن است را به همراه نمونه پیراهن تا روز ششم اسفندماه ارسال کند.

طبق اعلام سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال، فهرست نهایی که شامل 16 بازیکن است روز یازدهم فروردین 1393 مشخص خواهد شد. همچنین تیم‌ها باید در روز هشتم و نهم اردیبهشت ماه خود را به ویتنام برسانند.

مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا روز 28 بهمن ماه جاری قرعه کشی خواهد شد.