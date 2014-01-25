به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه دیدارهای هفته بیست و ششم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور - جام خلیج فارس - را اعلام کرد که برنامه کامل دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

جمعه - 18/11/92

* داماش گیلان - راه‌آهن سورینت، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت

* صبای قم - استقلال صنعتی خوزستان، ساعت 15، یادگار امام (ره) قم

* سپاهان اصفهان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

یکشنبه - 20/11/92

* فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* گسترش فولاد تبریز - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز

* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران