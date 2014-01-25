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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۰

از سوی سازمان لیگ؛

اعلام برنامه هفته بیست و ششم لیگ/ دربی اصفهان 18 بهمن برگزار می‌شود 

اعلام برنامه هفته بیست و ششم لیگ/ دربی اصفهان 18 بهمن برگزار می‌شود 

برنامه هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور درحالی اعلام شد که طبق این برنامه دیدار دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب‌آهن روز جمعه 18 بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه دیدارهای هفته بیست و ششم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور - جام خلیج فارس - را اعلام کرد که برنامه کامل دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

جمعه - 18/11/92
* داماش گیلان - راه‌آهن سورینت، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت
* صبای قم - استقلال صنعتی خوزستان، ساعت 15، یادگار امام (ره) قم
* سپاهان اصفهان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

یکشنبه - 20/11/92
* فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* گسترش فولاد تبریز - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز
* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران
* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز
* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

کد مطلب 2221294

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