به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال طی روز جمعه 18 و یکشنبه 20 بهمن ماه برگزار می‌شود که بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال البرز حاجی‌پور قضاوت دیدار تیم‌های فجرسپاسی شیراز و پرسپولیس تهران را برعهده دارد و دیدار تیم‌های استقلال و سایپا را احمد صالحی قضاوت می‌کند.

اسامی داوران هفته بیست و ششم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه 1392/11/18

* داماش گیلان - راه‌آهن سورینت؛ ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت

داور: سیدحسین زرگر کمک‌ها: آرمان اسعدی و ایوب غلامزاده داور چهارم: رضا عادل ناظر: محمدجواد تقی‌پور

* صبای قم - استقلال خوزستان؛ ساعت 15، ورزشگاه: یادگار امام قم

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: امیربهرام نقوی و فرهاد مروجی داور چهارم: امیرحسین فتاحی ناظر: حیدر شکور

* سپاهان - ذوب‌آهن؛ ساعت 15، ورزشگاه: ذوب‌آهن فولادشهر

داور: یدالله جهانبازی کمک‌ها: سعید زارع و حمید غمزه داور چهارم: قاسم واحدی ناظر: اسماعیل صفیری

یکشنبه 1392/11/20

فجرسپاسی - پرسپولیس؛ ساعت 14:30، ورزشگاه: حافظیه شیراز

داور: البرز حاجی‌پور کمک‌ها: سجاد طوری و حسن ظهیری داور چهارم: علی صفایی ناظر: محمدعلی فروغی

* گسترش فولاد تبریز - مس کرمان؛ ساعت: 14:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

داور: بابک وسیله‌بر کمک‌ها: علیرضا ایلدروم و علی دودانگه داور چهارم: محمد ملکی ناظر: ابوطالب طاهریان

* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز؛ ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

داور: محمدرضا اکبریان کمک‌ها: بهرام کیانی و مهدی ناصحی داور چهارم: هادی حاج عباسی ناظر: عبود سنگاشکن

* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی؛ ساعت: 15، ورزشگاه غدیر اهواز

داور: اشکان خورشیدی کمک‌ها: مهدی الوندی و فرزاد بهرامی داور چهارم: امید سعیدی‌فر ناظر: عبدالله باعزم

* استقلال تهران - سایپا؛ ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

داور: احمد صالحی کمک‌ها: محسن فریمانی و حسین طالقانی داور چهارم: رسول رهبرفام ناظر: سعید بطحایی