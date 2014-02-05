دربی اصفهان؛ نبردی برای صعود/ جدال مرگ و زندگی در شهر باران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور - جام خلیج فارس - روز جمعه با برگزاری سه بازی با شرایطهای متفاوت آغاز میشود، دیدارهایی که برای مدعیان قهرمانی و تیمهای در خطر سقوط اهمیت بالایی دارد. یکی از این دیدارها دربی اصفهان است که پیروزی در آن برای هر دو تیم دیار زاینده رود از نان شب واجبتر است. دیگر بازی حساس این روز بین دو تیم قعر جدولی داماش و راهآهن برگزار میشود و آخرین بازی نبرد دو تیم صبا و صنعتی برای رسیدن به میانه جدول است که در زیر به شرایط این بازیها اشاره میشود.
سپاهان اصفهان - ذوبآهن اصفهان
دربی اصفهان اینبار حساستر از بازیها گذشته بوده و کسب 3 امتیاز در آن برای هر دو تیم اصفهانی مهم است. از یکسو، یک تیم برای صعود به ردههای بالاتر و دیگری برای سقوط نکردن به ردههای پائینتر به این پیروزی نیاز دارند و از سوی دیگر سپاهان در 3 دربی گذشته اصفهان پیروز شده و 6 بازی متوالی است که از همشهری خود شکست نخورده و برای حفظ این رکورد برای پیروزی به میدان میآید و ذوبآهن برای پایان دادن به دوران ناکامی در دربی اصفهان.
اما در شرایط فعلی سپاهان که از هفته چهاردهم تا هفته گذشته در بازیهای لیگ مغلوب نشده بود، به خاطر شکست از پرسپولیس در هفته بیست و پنجم به رده پنجم سقوط کرد و برای اینکه دوباره به جمع مدعیان قهرمانی و آسیایی شدن برگردد، به فکر پیروزی برابر ذوبآهن در این بازی مهم است. این پیروزی آنها را موقتا به رده سوم میرساند و روزهای بهتری را برای این تیم در هفتههای پایانی لیگ رقم خواهد زد.
در سوی دیگر میدان هم ذوبآهن پس از اینکه 2 امتیاز مهم خانگی برابر گسترش فولاد تبریز را از دست داد، همچنان در بین 4 تیم پائین جدول باقی مانده است. ذوبآهنیها هرچند خوب بازی میکنند اما هنوز نتوانستهاند امتیازات لازم را برای فرار از جمع قعرنشینان بدست آوردند و اگر در این مسابقه مهم پیروز شوند، شانس بقای خود در لیگ برتر را بیشتر کرده و با انگیزه بالاتر، در بازیهای باقیمانده لیگ به میدان خواهند رفت.
در این بازی که تساوی آن به ضرر هر دو تیم اصفهانی است، باید دید سپاهان میتواند به روند موفقیتهایش در دربی دیار زاینده رود ادامه داده و به شرایط مطلوب گذشته باز گردد و یا ذوبآهن با شکستن طلسم ناکامیاش در این مسابقه، شانس رهاییاش از مربع پائین جدول را بیشتر خواهد کرد.
داماش گیلان - راهآهن سورینت
این یک نبرد برای مرگ و زندگی دو تیم است، مسابقهای که اگر تحت الشعاع بارش شدید برف در شهر رشت قرار نگرفته و امکان برگزاری آن وجود داشته باشد، پیروزی در آن برای هر دو تیم بسیار مهم و حیاتی خواهد بود و از دست دادن هر امتیازی در این بازی، زمینهساز سقوط هر کدام از این دو تیم را فراهم خواهد کرد.
شش شکست متوالی در لیگ برتر، زمینهساز سقوط داماش از رده هفتم به رده دوازدهم لیگ و اخراج افشین ناظمی سرمربی این تیم شد. این تیم گیلانی که به تیم آسانسوری لیگ معروف است، پس از اینکه فصل گذشته در هفتههای پایانی توانست بقایش در لیگ برتر را قطعی کند و در نیم فصل نخست هم عملکرد خوبی داشت، در نیم فصل دوم، روندی نزولی را در پیش گرفت تا امروز یکی از مدعیان سقوط باشد.
داماشیها که همچنان اسیر مشکلات مالی هستند، با تغییرات ایجاد شده در کادرفنی و کسب یک امتیاز از جدال سخت هفته گذشته در تبریز، امیدوارند در دیدارهای هفتههای پایانی نتایج لازم را برای بقا بدست آوردند که یکی از مهمترین این بازیها، مسابقه سرنوشتساز روز جمعه برابر راهآهن سورینت است. داماشیها در صورت پیروزی در این بازی، حداقل جایگاه خود را در رده دوازدهم حفظ خواهند کرد و این شانس را دارند در هفتههای بعدی به ردههای بهتری برسند اما تساوی و یا شکست در این بازی، ممکن است عامی برای سقوط این تیم به ردههای پائینتر شود.
در این بازی که 6 امتیازی است و برنده آن شانس رسیدن به رده دوازدهم را داشته اما بازنده ممکن است تا رده پانزدهم (یکی مانده به پایان) سقوط کند، راهآهنیها هم با هدف رسیدن به پیروزی و یا حداقل نباختن به شهر رشت سفر میکنند. شاگردن منصور ابراهیمزاده که در این فصل انتظارات را برآورده نکردند، با پیروزی در این بازی حساس و سرنوشتساز تا حدودی به آرامش نزدیک میشود اما در صورت بازنده شدن، با استرس بیشتری، 4 بازی باقیمانده خود از لیگ سیزدهم را برگزار خواهند کرد.
در این مسابقه که تساوی در آن تنها 5 تیم پائین جدول را خوشحال میکند، شاگردان عبدالله ویسی هم با هدف رسیدن به پیروزی و صعود به رده دهم به میدان میآیند و اگر موفق به کسب 3 امتیاز این بازی شوند، حداقل جای صبای قم را در جدول گرفته و به آرامش نسبی برای حفظ سهمیه خود در لیگ برتر خواهند رسید.
برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 18/11/92
* داماش گیلان - راهآهن سورینت، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت
* صبای قم - استقلال صنعتی خوزستان، ساعت 15، یادگار امام (ره) قم
* سپاهان اصفهان - ذوبآهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
یکشنبه - 20/11/92
* فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* گسترش فولاد تبریز - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز
* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران
* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز
* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران
جدول گلزنان لیگ برتر:
11 گل: کريم انصاریفرد (تراکتورسازی تبریز) و مهرداد بايرامی (گسترش فولاد)
10 گل: رضا عنايتی (صبای قم)
9 گل: سيدجلال رافخايی (ملوان بندرانزلی) و لوسيانو پريرا (فولاد خوزستان)
8 گل: سجاد شهباززاده (سايپا البرز)
7 گل: رضا نوروزی (نفت تهران)، فريد بهزادی کريمی (صبای قم)، لوسيانو ادينیو (مس کرمان) و مهدی شریفی (سپاهان)
6 گل: سیدمهدی سیدصالحی و محمدرضا خلعتبری (پرسپوليس)، مهدی دغاغله (ملوان بندرانزلی)، مهدی رجبزاده (ذوبآهن اصفهان)، اسماعیل شریفات (فولاد خوزستان)، محمد غلامی (سپاهان) و امين متوسلزاده (داماش گيلان)
جدول ردهبندی لیگ برتر
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|استقلال تهران
|25
|13
|9
|3
|28
|17
|11+
|47 (1-)
|2
|فولاد خوزستان
|25
|13
|8
|4
|31
|21
|10+
|47
|3
|پرسپولیس
|25
|13
|6
|6
|26
|11
|15+
|44 (1-)
|4
|نفت تهران
|25
|12
|8
|5
|30
|20
|10+
|44
|5
|سپاهان اصفهان
|25
|11
|10
|4
|29
|16
|13+
|43
|6
|تراکتورسازی تبریز
|25
|9
|13
|3
|34
|24
|10+
|39 (1)
|7
|ملوان بندرانزلی
|25
|11
|6
|8
|31
|24
|7+
|38 (1-)
|8
|سایپا البرز
|25
|7
|10
|8
|23
|26
|3-
|31
|9
|گسترش فولاد
|25
|7
|9
|9
|28
|26
|2+
|30
|10
|صبای قم
|25
|7
|6
|12
|28
|33
|5-
|27
|11
|صنعتی خوزستان
|25
|6
|9
|10
|24
|32
|6-
|27
|12
|داماش گیلان
|25
|5
|8
|11
|26
|34
|8-
|23 (1-)
|13
|ذوبآهن اصفهان
|25
|4
|11
|10
|20
|31
|11-
|23
|14
|راهآهن سورینت
|25
|5
|8
|12
|18
|30
|12-
|23
|15
|فجرسپاسی شیراز
|25
|4
|8
|13
|15
|31
|16-
|20
|16
|مس کرمان
|25
|1
|14
|10
|19
|34
|15-
|17
* این جدول، طبق جدول سازمان لیگ تنظیم شده است
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