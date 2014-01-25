تجار قزوینی می توانند در منطقه آلن تجو پرتغال سرمایه گذاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه فیلیپه عصر شنبه در نشست تخصصی با تجار و بازرگانان استان قزوین که در سالن اجتماعات قائم برگزار شد اظهارداشت: دولت پرتغال مصمم است تا خود را از مشکلات اقتصادی رها کند و به همین دلیل از فعالیت بخش خصوصی در خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری در داخل حمایت می کند.

نماینده اتاق بازرگانی منطقه آلن تجو پرتغال تصریح کرد: قسمت اعظم قابلیت های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور پرتغال در منطقه آلن تجو قرار دارد و با تصمیماتی که دولت برای رونق اقتصادی گرفته گامهای خوبی برای تقویت سرمایه گذاری برداشته شده است.



وی افزود: خوشبختانه در سه سال اخیر صادرات کشور ما 20 درصد افزایش یافته و این روند همچنان روبه افزایش است و هویت اقتصادی کشور هم در بخش سرمایه گذاری، تولید، ثبت املاک، انعقاد قراردادها بهبود یافته و ما نیز آماده ایم ضمن پذیرش سرمایه گذاری در پرتغال، نسبت به صادرات و واردات بیشتر و جذب سرمایه های خارجی هم اقدام کنیم.



این فعال اقتصادی کشور پرتغال یادآورشد: برای سهولت سرمایه گذاری خارجی کارهای خوب انجام شده و ضمن تسهیل در صدور مجوز امکانات زیادی برای خارجی ها قائل می شویم که تجار قزوینی هم می توانند از این شرایط استفاده کنند.

فیلیپه اظهارداشت: برای کسانی که تا 9 میلیون یورو در کشور ما سرمایه گذاری کنند معافیت های مالیاتی پیش بینی شده و شرایط بسیار مناسب زندگی و داشتن موقعیت ویژه در میان کشورهای اروپایی و کاهش 21 درصدی مالیاتها در سالهای اخیر شرایط خوبی را برای سرمایه گذاران دیگر کشورها فراهم کرده که ایرانیها می توانند در این بستر مناسب سرمایه گذاری کنند.



وی بیان کرد: برای ایرانیها هم می توانیم بسته های حمایتی تعریف کنیم تا شرایط راحت تر و اقتصادی تری برای سرمایه گذاری ایجاد شود.



دعوت از تجار ایرانی برای سفر به پرتغال



نماینده اتاق بازرگانی منطقه آلن تجو پرتغال اظهارداشت: از تجار و بازرگانان استان قزوین دعوت می کنیم با سفر به کشور ما از منطقه بندری و مستعد تجاری آلن تجو بازدید کنند و اگر شرایط را برای سرمایه گذاری مناسب دیدند در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.



وی افزود: ما هم حاضریم برای شرکت های پرتغالی که علاقمند به سرمایه گذاری در ایران و استان قزوین باشند حمایت های لازم را انجام دهیم.



فیلیپه تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی این‌ کشور به کشاورزی، صنعت و خدمات وابسته است و محصولات صادراتی آن شامل پوشاک و کفش، ماشین آلات، مواد شیمیایی و کاغذ و بیشترین محصولات وارداتی آن هم شامل تجهیزات حمل‌ و‌ نقل، مواد شیمیایی، محصولات پتروشیمی، منسوجات و محصولات کشاورزی است.

این فعال اقتصادی بیان کرد: این منطقه دارای منابع طبیعی، تاریخی، دانشگاهی، سواحل دریا، مراکز گردشگری و ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری است و استراتژی مسئولان کشور در سال 2020 بر مبنای استفاده از ظرفیتهای تخصصی و مهارتی برای توسعه اقتصادی

و فعالیتهای بین المللی است که با کمال میل از تجار و بازرگانان قزوین دعوت می کنیم در کشور ما حضور یافته و سرمایه گذاری کنند.



در ادامه جرج پایس مدیر بخش کارآفرینی منطقه آلن تجو پرتغال اظهارداشت: کشور پرتغال در صنایع هواپیمایی، کشتی سازی، انرژی های بادی، روغن زیتون و نرم افزارها قابلیت های خوبی برای همکاری با کشورهای دیگر از جمله ایران دارد.



پایس گفت: با تولید بهترین کاغذهای دنیا، ماهی های تزئینی، روغن زیتون، صنایع پالایشگاهی و گاز آماده اجرای طرح های صنعتی و تولیدی در ایران و استان قزوین هستیم.

در ادامه با تشکیل کارگروههای تخصصی در بخشهای بسته بندی، صنایع غذایی و سرمایه گذاری گفتگوی رو در روی تجار قزوین و پرتغال برای رسیدن به تفاهم در فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاری آغاز شده است.



هیئت پرتغالی فردا یکشنبه از چند واحد صنعتی استان در زمینه صنایع بسته بندی، دامداری، مواد غذایی و تولید دارو هم بازدید خواهد کرد.