به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح یکشنبه در حاشیه نشست با مسئولان شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارندگیهای اخیر که در استان باریده بود ضمن خوشحالی مردم و کشاورزان خسارتی نیز به راههای استان وارد کرد.
پروانه افزود: این بارندگیها از شمال استان و از شهرستانهای دیلم و گناوه شروع شد و تمام آسمان شهرستانهای استان را در بر گرفت و به شانهها و ابنه فنی راه خساراتی وارد کرد که میزان خسارت در دست بررسی است.
وی ادامه داد: این خسارتها به مدیریت بحران استانداری و وزارت راه اعلام شده و راهداران ما در نقاط مختلف که آبگرفتگی بوده حضور فعال داشتند با هماهنگی پلیس راه و سایر دستگاهها امداد رسان آماده خدمت رسانی به همشهریان بودند.
بیشترین میزان خسارتها در دشتستان و دیلم و گناوه بود
پروانه با اشاره به اینکه بیشتر این خسارات در حوزه دشتستان، دیلم و گناه بوده است خاطرنشان کرد: مدیران شهرستانها در حال بازدید از راهها هستند که احیانا اگر خسارتی وارد شده آنها را گزارش کنند.
وی با بیان اینکه استان بوشهر از لحاظ ایمنی جزو استانهای خوب کشور است بیان کرد: در جادههای استان بوشهر علائم عمودی، افقی و برج نوری برای ایمنسازی نصب شده است.
خسارت 9 میلیارد ریالی بارندگی به راههای دشتی
رئیس سابق اداره راه و شهرسازی شهرستان دشتی نیز گفت: بر اثر بارندگیهای اخیر 9میلیارد ریال به راهها این شهرستان خسارت وارد شد.
صادق غلامی جاکی اظهار داشت: بر اثر همین بارندگیها به 20 ابنیه فنی در محور بزرگراه – دولت آباد شش میلیارد ریال و 10 کیلومتر راه به مبلغ سه میلیارد ریال خسارت وارد شد.
وی افزود: از شروع بارش باران تیم راهداری در سطح شهرستان مستقر بودند و آماده هر نوع خدمات رسانی به همشهریان در صورت لزوم بودند.
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