کاپیتان دوم در صورت بخشش باز هم دور از ترکیب استقلال خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی، مدافع و کاپیتان دوم تیم فوتبال استقلال که مدتی است با نظر سهراب بختیاری‌زاده از حضور در تمرینات این تیم دور مانده، امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور در کمیته انضباطی باشگاه حاضر خواهد شد تا درباره شرایط ادامه همکاری او با آبی‌پوشان تصمیم‌گیری شود.

در صورتی که کمیته انضباطی رای به بازگشت حردانی به جمع بازیکنان استقلال بدهد و این مدافع مجددا در اختیار کادر فنی قرار بگیرد، با این حال بعید است او در نخستین دیدار آبی‌پوشان در لیگ نخبگان آسیا برابر السد قطر به میدان برود.

استقلال شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۲۱:۴۵ در شهر بصره به مصاف السد قطر خواهد رفت و حردانی حتی در صورت بازگشت به تمرینات، جایی در ترکیب اصلی آبی‌پوشان برای این مسابقه نخواهد داشت.

دور بودن این بازیکن از تمرینات گروهی در روزهای اخیر باعث شده حردانی از شرایط مطلوب مسابقه فاصله بگیرد و به همین دلیل سهراب بختیاری‌زاده قصد ندارد در دیدار حساس مقابل السد از او در ترکیب اصلی استفاده کند.

حتی در صورت پایان اختلافات میان حردانی و سهراب بختیاری زاده و بازگشت این بازیکن به تمرینات، هواداران آبی‌پوش باید برای حضور دوباره او در ترکیب استقلال منتظر بمانند و احتمالا این مدافع از هفته‌های آینده رقابت‌های لیگ برتر فرصت بازگشت به ترکیب تیمش را پیدا خواهد کرد.