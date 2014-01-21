رونالدو شایستگی کسب توپ طلا را نداشت/ این یک تصمیم سیاسی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک ریبری که در مراسم توپ طلا بعد از رونالدو و مسی در جایگاه سوم ایستاد، در این خصوص گفت: فصل گذشته هر جامی که ممکن بود با بایرن مونیخ کسب کردم و به عنوان بازیکن هم افتخارات زیادی کسب کردم. اما در طرف دیگر رونالدو هیچ جامی را کسب نکرد.

وی اضافه کرد: از اینکه توپ طلا به من نرسید ناراحت نیستم اما کمی آزار دهنده است. من شایسته کسب توپ طلا بودم.

ستاره فرانسوی بایرن مونیخ در ادامه افزود: مشخص بود که رونالدو توپ طلا را خواهد برد. مهلت رای گیری 2 هفته تمدید شد، این تا به حال اتفاق نیفتاده بود. توپ طلا در مورد فوتبال نبود بلکه یک تصمیم سیاسی بود.

وی تیم منتخب فیفا را هم به باد انتقاد گرفت و معتقد است بایرن باید بیشتر از 3 بازیکن در این تیم داشته باشد. ریبری تاکید کرد: فقط 3 بازیکن از بایرن در این تیم حضور دارند. واقعا دیوانه کننده است، توماس مولر، داوید آلابا، باستین شواین اشتایگر و آرین روبن همگی شایسته حضور در این تیم هستند. ما 5 عنوان قهرمانی کسب کردیم و تاریخ ساز شدیم.

ریبری همچنین گفت: غیبت بازیکنان دورتموند نیز در این تیم شایان توجه است. ماریو گوتزه و روبرت لواندوفسکی در این تیم کجایند؟ این غیرممکن است.