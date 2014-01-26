گودرزی: با مسئولان کمیته ملی المپیک هماهنگیم/ هاشمی: در کنار وزارت ورزش هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مراسم تودیع و معارفه اعضای قدیم و جدید هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک صبح امروز یکشنبه در آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شد. بعد از این مراسم که با حضور محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، اعضای جدید کمیته ملی المپیک به طور رسمی کار خود را آغاز کردند.

در این مراسم محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان درباره شرایط فعلی حاکم بر کمیته ملی المپیک گفت: ما جلسه بسیار خوبی داشتیم. از اعضای هیات رئیسه قبل دعوت کرده بودیم تا از زحمات آنها قدردانی کنیم. در حال حاضر شرایط بسیار خوب است و جوی بسیار دوستانه حاکم شده و می‌توان گفت مجموعه جدید با یکدیگر هماهنگ هستند. باید همه تلاش کنیم تا مشکلات پیش روی ورزش کشور را از بین ببریم.

وزیر ورزش و جوانان درباره مشکل بودجه کمیته ملی المپیک و ورزش هم اظهارداشت: متاسفانه مشکل بودجه در کشور عمومی است و تنها مختص ورزش نیست. ورزش هم به نوعی دچار مشکلاتی است که امیدواریم دولت محترم عنایتی داشته باشند تا بتوانیم شرایط را بهبود ببخشیم.

در این مراسم کیومرث هاشمی، رئیس جدید کمیته ملی المپیک هم از رابطه حسنه با وزارت ورزش و جوانان گفت: کمیته ملی المپیک در کنار وزارت ورزش وجوانان است و باید با یکدیگر آرامش را در ورزش ایجاد کنند. قطعا طرح موضوعاتی که باعث به وجود آمدن اختلافات می‌شود به نفع ورزش کشور نیست و این امر به هیچ عنوان مدنظر هیچ یک از این نهادها نخواهد بود.

هاشمی انتخابات کمیته را یکی از بهترین انتخابات دانست و تصریح کرد: انتخاباتی که برگزار شد به عقیده کارشناسان و افرادی که سال‌های سال در ورزش کشور بوده‌اند یکی از بهترین‌ها در دوره 35 ساله پس از انتقلاب اسلامی بوده است. هرچند در این دوره از چهره‌های پیشکسوتی از قبیل آقای افشارزاده محروم هستیم ولی هیات اجرایی جدید متشکل از جوانان و با تجربه‌ها هستند که می‌توانند کمک شایانی به ورزش کشور کنند.

رئیس جدید کمیته ملی المپیک تاکید کرد: حضور دو قهرمان المپیک یعنی خادم و دبیر هم می‌تواند به طور حتم بازتاب جهانی داشته باشدضمن اینکه حضور خانم شهریان به عنوان نائب رئیس اول هم یکی دیگر از دستاورد های این انتخابات بوده است.