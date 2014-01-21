آغاز به کار هیات اجرایی جدید کمیته ملی المپیک از یکشنبه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری چهل و یکمین مجمع عمومی انتخاباتی کمیته ملی المپیک رئیس، دبیر کل، دو نایب رئیس، خزانه‌دار و 6 عضو دیگر هیات اجرایی این کمیته به طور رسمی معرفی شدند.

در این مجمع که دوشنبه شب در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد کیومرث هاشمی در رقابت با مهدی قدمی و محمد جعفر کامبوزیا با 42 رای به عنوان رئیس جدید کمیته ملی المپیک انتخاب شد. همچنین در دور دوم رای‌گیری برای انتخاب دبیر کل از میان شاهرخ شهنازی و محمدرضا داورزنی، این شهنازی بود که موفق شد با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر کل انتخاب شود. وی 34 رای را به خود اختصاص داد.

رای‌گیری برای انتخاب دو نایب رئیس کمیته ملی المپیک هم میان 10 کاندیدا برگزار شد اما نتیجه آن کشیده شدن رای‌گیری به دور دوم و رقابت میان علیرضا دبیر، رباب شهریان، مهدی قدمی و محمود خسروی‌وفا بود که در نهایت رباب شهریان و علیرضا دبیر به ترتیب با 32 و 31 رای به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.

رای‌گیری برای انتخاب خزانه‌دار کمیته ملی المپیک میان چهار کاندیدا برگزار شد اما در مرحله اول به نتیجه نرسید. البته با انصراف رستگار، رئیس فدراسیون تیراندازی یعنی محمد علی شجاعی به عنوان خزانه‌دار انتخاب شد. وی در دور اول صاحب 29 رای شده بود.

در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک همچنین محمود مشحون، سید محمد پولادگر، رسول خادم، علی کفاشیان، فضل الله باقرزاده و محمد علیپور به عنوان دیگر اعضای هیات اجرایی انتخاب شدند. در این میان مشحون وپولادگر در دور اول انتخابات صاحب آرای لازم شدند.

بدین ترتیب ترکیب جدید هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برای چهار سال آینده مشخص شد. این ترکیب ساعت 8:30 صبح یکشنبه آینده پس از برگزاری مراسم تودیع و معارفه به طور رسمی امور کار را تحویل می‌گیرند.

محمد علی‌آبادی (رئیس)، بهرام افشارزاده (دبیر کل)، مهدی قدمی و محمود خسروی‌وفا (نایب رئیس)، مهدی کرباسیان (خزانه‌دار) رباب شهریان، محمود مشحون، علی کفاشیان، ناطق نوری، شاهرخ شهنازی و سید مهدی هاشمی اعضای پیشیم کمیته ملی المپیک بودند. البته از این میان محمود مشحون، رباب شهریان، علی کفاشیان و شاهرخ شهنازی در ترکیب جدید نیز حضور دارند.