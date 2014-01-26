انتخاب نهایی آثار بخش رقابتی جشنواره تجسمی فجر/ 801 هنرمند حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، 992 اثر از 801 هنرمند در رشته هاي نقاشي، خوشنويسي، نگارگري، سراميك هنري، مجسمه سازي، پوستر،كاريكاتور، عكاسي و تصويرسازي در بخش رقابتي جشنواره تجسمي فجر به نمايش گذاشته مي شود.
در بخش ملي در رشته نقاشي با موضوع انسان معاصر 110 اثر، خوشنويسي در گرايش هاي نستعليق، شكسته نستعليق، نسخ و ثلث 254 اثر، نگارگري 166 اثر، مجسمهسازي با موضوع «راه بيانتها» 30 اثر و سراميك هنري 35 اثر براي بخش رقابتي ششمين جشنواره تجسمي فجر پذيرفته شده است.
در بخش بين الملل جشنواره در رشته عكاسي با موضوع «اميد و شادي هاي زندگي» 64 اثر، تصويرسازي با موضوع خانواده 147 اثر، پوستر با موضوع انرژي 54 اثر و كاريكاتور با موضوع چهره «سياستمداران مطرح جهان» و «هنر» 132 اثر در بخش رقابتي ششمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر به نمايش گذاشته مي شود.
نمايشگاه آثار ايرج اسكندري و كاظم چليپا در موزه هنرهاي معاصر تهران نيز از برنامه هاي ششمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر است.
بخش غير رقابتي جشنواره نيز با آثاري از استادان و هنرمندان در رشته هاي نقاشي، خوشنويسي، مجسمه سازي، سراميك هنري، عكاسي، پوستر، كاريكاتور و تصويرسازي برگزار مي شود.
بخش فيلم مستند هنرهاي تجسمي ششمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر نيز 26 بهمن تا اول اسفندماه در سينما تك موزه هنرهاي معاصر تهران خواهد شد.
ششمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر در بخش ملي (نقاشي، خوشنويسي، نگارگري، سراميك هنري و مجسمه سازي)، بين الملل (عكاسي، كاريكاتور، پوستر و تصويرسازي) و مكمل (فيلمهاي مستند هنرهاي تجسمي) 14 بهمن تا چهارم اسفند ماه برگزار مي شود.
نظر شما