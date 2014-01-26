حقوق شهروندی در قالب داستان، شعر و طنز در مدارس تدریس شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برگزاری نشستی با عنوان «آموزش حقوق شهروندی برای دانش آموزان کشور» الهام امین زاده به علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد کرده است که مباحث حقوق شهروندی در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان در قالب داستان، طنز و شعر گنجانده شود.

وی ابراز امیدواری کرده است که با اضافه شدن مبحث حقوق شهروندی به کتاب های درسی، دانش‌آموزان سراسر کشور و معلمان با ارتباط دوسویه بتوانند به حقوق شهروندی خود دست یابند.

معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شده است که موضوع حقوقی در کتاب های درسی باید با ظرافت خاصی ارائه شود که هم برای دانش‌آموزان و هم برای معلمان جذاب باشد؛ چرا که هر چه قدر آموزگاران اطلاعات حقوقی بیشتری داشته باشند، بهتر می‌توانند با دانش‌آموزان ارتباط برقرار کنند.

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش نیز با استقبال از پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور برای گنجاندن مباحث مربوط به حقوق شهروندی در کتاب های درسی دانش آموزان، خواستار انعقاد تفاهم نامه ای برای افزایش همکاری های فی مابین در این زمینه شده است.

به گزارش مهر، پیشتر رئیس‌جمهور نیز با اشاره به تهیه پیش‌نویس حقوق شهروندی از سوی دولت پیشنهاد کرده بود که مسائل مرتبط با حقوق شهروندی در مدارس کشور تدریس شود.

حسن روحانی در تشریح پیشنهاد خود برای تدریس مسائل مرتبط با حقوق شهروندی در مدارس کشور تاکید کرده بود که دانش‌آموزان باید حقوق سیاسی و نقش‌شان در اداره، مالکیت و آینده کشور را بشناسند و نحوه مناسبات میان دولت و مردم را کاملاً لمس و درک کنند و معلمان عزیز ما وظیفه‌ سنگینی در محقق شدن این هدف بر عهده دارند.

این در حالی است که روز گذشته مهلت ارائه پیشنهادها در خصوص منشور حقوق شهروندی به پایان رسید. در همین زمینه الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به پایان مهلت فرصت ارائه پیشنهادات برای انجام اصلاحات در تدوین حقوق شهروندی، گفت: تاکنون نزدیک به 200 مقاله علمی از خبرگان علمی، نمایندگان مجلس، علما و دانشگاهیان به دست ما رسیده است که در حال اعمال اصلاحات در این سند هستیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: پس از تدوین سند نهایی، رئیس‌جمهور شاکله آن را بررسی کرده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود که سند حقوق شهروندی به صورت لایحه به مجلس برود یا به عنوان بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود یا اینکه به عنوان یک سند فراقوه‌ای اعلام شود.