وداع تلخ دایی و پرسپولیس با جام حذفی/ فولاد به نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد با غلبه بر پرسپولیس در ضربات پنالتی به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور راه یافت. دو تیم در پایان 120 دقیقه از وقت معمول و اضافی این بازی به تساوی یک بر یک دست یافته بودند. محمد عباس زاده در دقیقه 5 برای پرسپولیس گل زد و بختیار رحمانی در دقیقه 57 گل فولاد را به ثمر رسانده بود.

نخستین ضربه پنالتی را مهدی بدرلو برای فولاد زد که وارد دروازه پرسپولیس شد. ضربه نخست تیم پرسپولیس را قاسم دهنوی نواخت که توپ او را سوشا مکانی مهار کرد.

چاوز دومین بازیکن تیم فولاد بود که پشت توپ ایستاد و ضربه خود را خلاف حرکت نیلسون به گل تبدیل کرد. حسین ماهینی هم دومین بازیکن تیم پرسپولیس بود که مثل دهنوی ضربه خود را به مکانی تقدیم کرد.

ضربه سوم فولاد را نیز پادوانی به گل تبدیل کرد اما محمدرضا خلعتبری این بار ضربه را به خارج از دروازه زد تا پرسپولیس در ضربات پنالتی یک ناکام بزرگ باشد.

بدین ترتیب پرسپولیس در مجموع با حساب 4 بر یک برابر فولاد تن به شکست داد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند. تراکتورسازی تبریز حریف فولاد در این مرحله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور به مصاف یکدیگر رفتند. در این دیدار که از ساعت 16:45 امروز یکشنبه به قضاوت تورج حق وردی در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد دو تیم در پایان وقت معمول به تساوی یک بر یک رضایت دادند. گل تیم پرسپولیس را محمد عباس‌زاده در دقیقه پنجم دیدار به ثمر رساند. بختیار رحمانی نیز در دقیقه 56 برای فولاد گلزنی کرد.



فولاد و پرسپولیس در حال محک زدن یکدیگر بودند که مهمان به گل رسید. محمد عباس‌زاده در دقیقه پنجم این نیمه روی ارسال کرنر از جناح راست توسط مسلمان دروازه فولاد را گشود. در این صحنه سوشا مکانی دروازه‌بان تیم فولاد خروج خوبی از دروازه نداشت.



بعد از این گل فولاد تلاش زیادی به خرج داد تا کار را به تساوی بکشاند. موقعیت‌هایی که ایوب والی، آرش افشین و اسماعیل شریفات از دست دادند از جمله فرصت‌های میزبان برای جبران گل خورده بود. در عوض پرسپولیس هم در ضد حملات خطرناک نشان داد و اگر خوش شانس بود در اواسط این نیمه می‌توانست بار دیگر روی ضربه عباس‌زاده به گل دوم هم دست یابد.



در این نیمه آسیب دیدگی سوشا مکانی چندین بار در جریان بازی وقفه ایجاد کرد. نیمکت نشینی خلعتبری و حضور سعید شیرینی سرپرست مستعفی سرخپوشان پایتخت روی نیمکت این تیم هم در نوع خود جالب توجه بود. ضمن اینکه مهرداد پولادی هم پس از ماه‌ها دوری از میدان در آخرین دقیقه نیمه نخست جای امید عالیشاه را در زمین گرفت. عالیشاه از ناحیه زانو آسیب دید و به بیرون رفت.

هنوز دو دقیقه از نیمه دوم نگذشته بود که پولادی به خاطر مصدومیتی که در همان بدو ورودش به زمین در آخرین دقیقه نیمه نخست گرفتار شده بود به ناچار زمین را ترک کرد تا سیدصالحی به میدان بیاید. در آغاز این نیمه بازی رو به جلو و سرعتی تیم فولاد باعث شد بازیکنان پرسپولیس کاملا در زمین خودی جمع شوند و به فکر دفاع از گل نیمه نخست خود باشند.

فولاد که فشار را هر لحظه بیشتر می‌کرد در دقیقه 56 کار را به تساوی کشاند. بختیار رحمانی در ریباند یک ضربه کرنر در حالی که ماهینی را پیش روی خود می‌دید با یک ضربه زیبا و دیدنی توپ را به زیر طاق دروازه نیلسون کوبید تا کار را به تساوی بکشاند.

بعد از این گل فولاد به حملات خود ادامه داد. در دقیقه 60 فرار افشین از راست و پاس عرضی او موقعیت خطرناکی بود که مدافعان پرسپولیس آن را دفع کردند. افشین در دقیقه 72 از راه دور شانس خود را امتحان کرد که توپ این مهاجم فولاد با فاصله از روی دروازه حریف نیلسون به اوت رفت.

پرسپولیس که از شروع نیمه دوم بیشتر به دفاع پرداخته بود در دقیقه 77 صاحب یک ضربه کاشته پشت محوطه جریمه حریف شد که ضربه صادقیان به شکل خطرناکی از کنار دروازه حریف به بیرون رفت.

فولاد در دقیقه 83 بار دیگر خطرساز شد. این بار سانتر رحمانی از راست را بنگر دفع کرد که توپ او به غلامرضا رضایی برخورد کرد و توپ با فاصله‌ای کم از روی دروازه پرسپولیس به بیرون رفت. سه دقیقه بعد شوت راه دور ایوب کلانتری هم با فاصله‌ای کم به بیرون رفت تا کار دو تیم به وقت اضافی کشیده شود.

در وقت های تلف شده این دیدار هم نیلسون دروازه پرسپولیس را نجات داد و ضربه زیبای بختیار رحمانی را دفع کرد. این ضربه ایستگاهی به زبیایی توسط نیلسون دفع شد.

در دقیقه دوم نیمه نخست وقت اضافی بود که ضربه سر افشین با فاصله‌ای اندک از کنار تیر عمودی دروازه پرسپولیس به خارج رفت. فولاد در دقیقه 95 با بدشانسی به گل نرسید. این بار تیر افقی دروازه مانع گل شدن ضربه کاشته غلامرضا رضایی شد.

یک دقیقه بعد خروج بد نیلسون باعث با ضربه سر افشین همراه شد ولی توپ مهاجم فولاد وارد دروازه خالی پرسپولیس نشد. بعد از حملات مداوم میزبان، پرسپولیس در دقیقه 100 این دیدار صاحب یک ضربه کاشته شد که شوت خلعتبری با فاصله‌ای کم از کنار دروازه فولاد به خارج رفت تا این نیمه هم با تساوی خاتمه یابد.

شروع نیمه دوم وقت‌های اضافی با ضربه کاشته مسلمان و دفع توپ توسط سوشا مکانی همراه شد. در دقیقه 111 این دیدار سیدصالحی فرصت خوبی داشت تا با ضربه سر دروازه حریف را باز کند ولی مکانی ضربه آرام این مهاجم را مهار کرد.

پرسپولیس در دقیقه 119 فرصت خوبی را هدر داد. سیدصالحی با یک چرخش در محوطه جریمه فولاد کاملا مدافع حریف را محو کرد ولی ضربه او را مکانی با شیرجه‌ای بلند مهار کرد تا این فرصت هم از دست برود و بازی دو تیم با تساوی خاتمه یابد.