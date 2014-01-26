ماراتن فوتبالی فولاد و پرسپولیس به ضربات پنالتی کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران بعد از اینکه در وقت‌های معمول بازی خود در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی به تساوی یک بر یک رضایت دادند در وقت‌های اضافی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان دو وقت اضافی 15 دقیقه‌ای هم توپی از خط دروازه ها نگذشت تا کار دو تیم پس از 120 دقیقه با تساوی یک بر یک خاتمه یابد و ضربات پنالتی تعیین کننده تیم برنده این ماراتن فوتبالی باشد.

در دقیقه دوم نیمه نخست وقت اضافی بود که ضربه سر افشین با فاصله‌ای اندک از کنار تیر عمودی دروازه پرسپولیس به خارج رفت. فولاد در دقیقه 95 با بدشانسی به گل نرسید. این بار تیر افقی دروازه مانع گل شدن ضربه کاشته غلامرضا رضایی شد.

یک دقیقه بعد خروج بد نیلسون باعث با ضربه سر افشین همراه شد ولی توپ مهاجم فولاد وارد دروازه خالی پرسپولیس نشد. بعد از حملات مداوم میزبان، پرسپولیس در دقیقه 100 این دیدار صاحب یک ضربه کاشته شد که شوت خلعتبری با فاصله‌ای کم از کنار دروازه فولاد به خارج رفت تا این نیمه هم با تساوی خاتمه یابد.

شروع نیمه دوم وقت‌های اضافی با ضربه کاشته مسلمان و دفع توپ توسط سوشا مکانی همراه شد. در دقیقه 111 این دیدار سیدصالحی فرصت خوبی داشت تا با ضربه سر دروازه حریف را باز کند ولی مکانی ضربه آرام این مهاجم را مهار کرد.

پرسپولیس در دقیقه 119 فرصت خوبی را هدر داد. سیدصالحی با یک چرخش در محوطه جریمه فولاد کاملا مدافع حریف را محو کرد ولی ضربه او را مکانی با شیرجه‌ای بلند مهار کرد تا این فرصت هم از دست برود و بازی دو تیم با تساوی خاتمه یابد.

در وقت معمول این بازی محمد عباس‌زاده در دقیقه 5 برای پرسپولیس گلزنی کرد و گل تیم فولاد را بختیار رحمانی در دقیقه 57 به ثمر رساند.