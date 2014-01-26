برتری پرسپولیس مقابل فولاد در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور به مصاف یکدیگر رفتند. در این دیدار که از ساعت 16:45 امروز یکشنبه به قضاوت تورج حق وردی در ورزشگاه غدیر اهواز در جریان است شاگردان دایی در پایان نیمه نخست برابر میزبان خود با بک گل پیش هستند.

فولاد و پرسپولیس در حال محک زدن یکدیگر بودند که مهمان به گل رسید. محمد عباس‌زاده در دقیقه پنجم این نیمه روی ارسال کرنر از جناح راست توسط مسلمان دروازه فولاد را گشود. در این صحنه سوشا مکانی دروازه‌بان تیم فولاد خروج خوبی از دروازه نداشت.

بعد از این گل فولاد تلاش زیادی به خرج داد تا کار را به تساوی بکشاند. موقعیت‌هایی که ایوب والی، آرش افشین و اسماعیل شریفات از دست دادند از جمله فرصت‌های میزبان برای جبران گل خورده بود. در عوض پرسپولیس هم در ضد حملات خطرناک نشان داد و اگر خوش شانس بود در اواسط این نیمه می‌توانست بار دیگر روی ضربه عباس‌زاده به گل دوم هم دست یابد.

در این نیمه آسیب دیدگی سوشا مکانی چندین بار در جریان بازی وقفه ایجاد کرد. نیمکت نشینی خلعتبری و حضور سعید شیرینی سرپرست مستعفی سرخپوشان پایتخت روی نیمکت این تیم هم در نوع خود جالب توجه بود. ضمن اینکه مهرداد پولادی هم پس از ماه‌ها دوری از میدان در آخرین دقیقه نیمه نخست جای امید عالیشاه را در زمین گرفت. عالیشاه از ناحیه زانو آسیب دید و به بیرون رفت.