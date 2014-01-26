دلایل خلف وعده جهانگرد برای حضور در برنامه دیروز امروز فردا

به گزارش خبرنگار مهر، پنج شنبه شب برنامه تلویزیونی "دیروز، امروز، فردا" با موضوع شبکه های اجتماعی؛ بایدها و نبایدها پخش شد که در آن مهدی اخوان بهابادی عضو شورایعالی فضای مجازی میهمان برنامه بود و قرار بود نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز به عنوان دیگر میهمان این برنامه در آن حضور یابد اما وی در این برنامه حضور نیافت و عدم حضور وی انتقاد مجری برنامه را به دنبال داشت.

در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران بدنبال تغییر برنامه حضور مهندس جهانگرد در برنامه " دیروز،‌امروز، فردا"،‌ توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی منتشر و تاکید کرد: آماده پاسخگویی به سوالات افکار عمومی است.

این سازمان اعلام کرد: " با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته از طریق صدا و سیما، مقرر شده بود تا دکتر شهریاری، نماینده قوه قضاییه و مهندس جهانگرد در برنامه ای با موضوع "شبکه های اجتماعی،‌بایدها و نبایدها" حضور پیدا کنند.

از آنجایی که برغم هماهنگی ها،‌در آخرین لحظات،‌ مهمان برنامه تغییر کرده و مهمان ارجمند دیگری در آن برنامه حضور پیدا کردند و محور بحث در برنامه مذکور به موضوع فیلترینگ تغییر پیدا کرد،‌ با توجه به این موضوع که سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیتی در این بخش ندارد، ‌مقرر شد تا حضور مسئولان سازمان فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سئوالات حول محور شبکه های اجتماعی و برنامه های مرتبط با اهداف سازمان در برنامه های تلویزیونی در فرصتی دیگر صورت گیرد."