راحتی و ایمنی عابران پیاده و دوچرخه سواران در شهرها باید تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت پرتغالی در سفر سه روزه به استان قزوین صبح روز یکشنبه در جمع مدیران شهری و شهرداران استان قزوین در سالن قائم شهرداری در خصوص تغییر رویکرد در ایجاد محیطی آرام و ایمن برای تردد عابران پیاده و دوچرخه سواران تبادل نظر کردند.

فرناندو فیگورا مدیر گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه لوزانای لیسبون پرتغال در این نشست گفت: امروزه حمل و نقل در مدرنیته شدن شهرها نقش مهمی دارد و شاید ترافیک را بیشتر و عبور مردم را محدود کرده است که در این راستا لازم است تدبیر کنیم.



وی افزود: از نگاه دانشگاهی باید امور مربوط به شهرها را مدیریت و کنترل کنیم و با دادن ایده های نو و کارآمد به کاهش سوانح خودرو و عابر کمک کنیم.



فیگورا تصریح کرد: در شرایط کنونی بیشتر برنامه های شهری در زمینه حمل و نقل خودرویی است و آزادی های شهری برای شهروندان بسیار محدود شده در حالی که باید سرعت، راحتی و دسترسی برای مردم هم فراهم شود.

وی گفت: مدرنیته و ماشینی شدن شهرها به افزایش حوادث و سوانح خودرو با دوچرخه و عابران پیاده هم منجر شده لذا در کنار گسترش خیابانها باید معابر شهری و مسیر تردد عابران بویژه کودکان را به صورت ایمن هم فراهم کنیم.



این کارشناس حمل و نقل و ترافیک تصریح کرد: قزوین ظرفیت های بسیار خوبی دارد که می توانیم ایده هایی برای راحتی تردد مردم این شهر پیشنهاد کنیم تا در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.



در ادامه آرماندو وارلا مدیر مجموعه سیما و شهردار سوسل اظهارداشت: در مجموعه شهری آلن تجوی پرتغال چهار دانشگاه، چند فرودگاه، یک مرکز آموزش توریسم، 15 ایستگاه آتش نشانی وجود دارد و 100 درصد زباله های این مجموعه با وجود چرخه بازیافت به طور کامل بازیافت می شود.

وی یادآورشد: در این منطقه زمینه سرمایه گذاری خوبی وجود دارد و در بازدید از شهر قزوین هم ظرفیت های خوبی را شناسایی کرده ایم لذا بسیار مایل هستیم در روابط دو جانبه بتوانیم ضمن انتقال تجربیات خود به سرمایه گذاری های مشترک در امور شهری هم اقدام کنیم.



خویی مدیاس شهردار گله گا هم در این نشست در خصوص قابلیت های این شهر در پرتغال و راههای توسعه مناسبات شهری با قزوین مطالبی بیان کرد.