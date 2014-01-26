16 شهرک صنعتی همدان به شبکه گاز متصل شدند

کیوان گردان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک در شهرک‌ها و نواحی صنعتی علاوه بر حفظ و صیانت از محیط زیست برای واحدهای تولیدی و صنعتی و سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت تمام شده محصولات و افزایش کیفیت برای سرمایه‌گذاران مهم و ضروری است، افزود: تا کنون 16 شهرک و ناحیه صنعتی در همدان دارای گاز هستند و در مجموع 20 شهرک در حال بهره برداری است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان گازرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از اولویت شرکت دانست و افزود: با تمام توان به دنبال اجرای پروژه‌های گازرسانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان هستیم.

کیوان گردان با تاکید بر اینکه برای فعال سازی منطقه ویژه اقتصادی در استان همدان تامین زیرساخت ها در حال پیگیری است، گفت: برای تحقق منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد کارها در دست پیگیری است و با استاندار همدان در این زمینه مذاکراتی انجام شده است.

وی گفت: شرکت شهرکهاي صنعتي همدان درراستاي توسعه صنعتي استان همدان تا کنون 15 شهرک بوعلي، اسدآباد، بهار، تويسرکان،لالجين، رزن، ملايریک، ملاير دو، نهاوند، ويان، تويسرکان2 ،جوکار، چشمه قصابان، بوعلي2، شهرک فناوري اطلاعات و13 ناحيه صنعتي اشترمل، اورقين، جيجانکوه، سامن، سهند، فرسفج، قروه درجزين، قهاوند، جوکار، گنبد، فامنين، شيرين سو و صالح آباد و در مجموع 28 شهرک و ناحيه صنعتي را آماده واگذاري کرده است.

وی با بیان اینکه کل وسعت این شهرکها 1762 هکتار است، در خصوص امکانات زيربنایي این واحدها گفت: 23 شهرک و ناحيه صنعتي داراي آب، 21 شهرک و ناحيه صنعتي داراي برق، 17 شهرک و ناحيه صنعتي دارای مخابرات، 15 شهرک و ناحيه صنعتي داراي گاز ،14 شهرک و ناحيه صنعتي داراي شبکه فاضلاب و 6 شهرک و ناحيه صنعتي داراي تصفيه خانه هستند.