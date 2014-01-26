دستگیری متهم فراری ترور دادستان زابل در مشهد/ بازداشت 11 نفر در پرونده

حجت الاسلام حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این متهم پس از ترور دادستان زابل و دستگیری همدستانش متواری شده بود که پس از تحقیقات گسترده مخفیگاه او در شهر مشهد شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

وی افزود: در حال حاضر متهم دستگیر شده به استان سیستان و بلوچستان منتقل شده و تحقیقات از وی ادامه دارد. این فرد جزء متهمان اصلی پرونده بود.

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد؛ با دستگیری این فرد تعداد افراد بازداشت شده در پرونده به 11 نفر رسید که در میان بازداشت شدگان متهم زن نیز حضور دارد.

حمیدی درخصوص انگیزه این ترور نیز گفت: مرحوم موسی نوری در حال رسیدگی به یک پرونده قاچاق موادمخدر بود که عوامل دخیل در این پرونده اقدام به این جنایت کردند.

وی درپایان اظهار داشت: پرونده در مرحله تحقیقات است و با تکمیل تحقیقات در دادسرا به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.

ساعت 7 و 45 دقیقه 15 آبان امسال خودروی موسی نوری دادستان زابل هدف اصابت گلوله قرار گرفت. در این حادثه دادستان زابل به همراه راننده خود به قتل رسیدند.