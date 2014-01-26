به گزارش خبرگزاری مهر، با توافق پخش کننده فرانسوی (دوکومانتر سور گراند اکران) و این مرکز، فیلم مستند «راننده و روباه» روز 11 فوریه 2014 (22 بهمن ماه 1392) در برنامه Doc&Doc در سالن «فوروم دزایماژ» فرانسه به نمایش عمومی درمی آید که این برنامه با حضور فیلمساز (آرش لاهوتی) و جلسه پرسش و پاسخ همراه خواهد بود.

Documentaire sur grand écran (فیلم مستند روی پرده بزرگ) یک مؤسسه غیرانتفاعی است که پخش فیلم مستند برای اکران در فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان را برعهده دارد. مسئولان این مؤسسه پس از نمایش فیلم «راننده و روباه» در جشنواره «ویزیون دورئل» سوئیس، برای اکران بین المللی این فیلم اظهار تمایل کرده بودند.

مستند «راننده و روباه» که پُرتره ای از محمود کیانی فلاورجانی راننده کامیون و فیلمساز تجربی سینمای ایران است، ضمن کسب جایزه نانوک طلایی جشنواره فلاهرتینا روسیه و جایزه هوگوی طلایی جشنواره شیکاگو آمریکا، در جشنواره های هات داکس کانادا، ویزیون دورئل سوئیس، کراکو لهستان، لوساس فرانسه، آسمان وسیع آمریکا و تی آر تی ترکیه هم به نمایش درآمده است.

ضمن اینکه این فیلم طی روزهای 8 تا 13 بهمن ماه نیز در جشنواره «داک پوینت» هلسینکی فنلاند روی پرده خواهد رفت.