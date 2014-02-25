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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

حضور مستند «راننده و روباه» در جشنواره «پالم بیچ» آمریکا

حضور مستند «راننده و روباه» در جشنواره «پالم بیچ» آمریکا

فیلم مستند «راننده و روباه» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی آرش لاهوتی، به بخش مسابقه بین الملل جشنواره «پالم بیچ» آمریکا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی «پالم بیچ» طی روزهای 14 تا 21 فروردین ماه 1393 در کشور آمریکا برگزار می‌شود و فیلم مستند بلند «راننده و روباه» ساخته آرش لاهوتی در بخش مسابقه بین الملل این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

این سومین حضور مستند «راننده و روباه» در یک جشنواره معتبر آمریکایی است.

مستند «راننده و روباه» که پرتره‌ای از «محمود کیانی فلاورجانی» راننده کامیون و فیلمساز تجربی سینمای ایران است، ضمن کسب جایزه نانوک طلایی جشنواره «فلاهرتینا» روسیه، جایزه هوگوی طلایی جشنواره شیکاگو آمریکا و جایزه ویژه هیات داوران جشنواره مستند «آسمان وسیع» آمریکا، در جشنواره‌های «هات داکس» کانادا، «ویزیون دورئل» سوئیس، «کراکو لهستان»، «داک پوینت» فنلاند، «لوساس» فرانسه، «تی آر تی» ترکیه و برنامه « Doc&Doc » سالن «فوروم دزایماژ» فرانسه هم به نمایش درآمده است.

کد مطلب 2244128

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