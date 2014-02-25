حضور مستند «راننده و روباه» در جشنواره «پالم بیچ» آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی «پالم بیچ» طی روزهای 14 تا 21 فروردین ماه 1393 در کشور آمریکا برگزار می‌شود و فیلم مستند بلند «راننده و روباه» ساخته آرش لاهوتی در بخش مسابقه بین الملل این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

این سومین حضور مستند «راننده و روباه» در یک جشنواره معتبر آمریکایی است.

مستند «راننده و روباه» که پرتره‌ای از «محمود کیانی فلاورجانی» راننده کامیون و فیلمساز تجربی سینمای ایران است، ضمن کسب جایزه نانوک طلایی جشنواره «فلاهرتینا» روسیه، جایزه هوگوی طلایی جشنواره شیکاگو آمریکا و جایزه ویژه هیات داوران جشنواره مستند «آسمان وسیع» آمریکا، در جشنواره‌های «هات داکس» کانادا، «ویزیون دورئل» سوئیس، «کراکو لهستان»، «داک پوینت» فنلاند، «لوساس» فرانسه، «تی آر تی» ترکیه و برنامه « Doc&Doc » سالن «فوروم دزایماژ» فرانسه هم به نمایش درآمده است.