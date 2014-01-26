به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری بعد از پیروزی تیم فوتبال راه آهن سورینت برابر فجر سپاسی در هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال که امروز یکشنبه برگزار شد، اظهار داشت: امروز برای ما یک روز خیلی بد بود. ما در روزهای گذشته خوب تمرین کردیم. شرایط روحی بازیکنان هم خوب بود. زمین تمرین و امکانات خوبی هم داشتیم. باید بررسی کنم ببینم چرا این نتیجه به دست آمد. می‌شد که بازیکنان ما بهتر کار کنند.

وی افزود: متاسفانه وقتی دفاع تیم خوب کار نکند، یعنی تیم خوب کار نکرده است. برای اینکه یک تیم ببازد باید حداقل هفت، هشت بازیکن بد باشند ولی امروز همه بازیکنان ما به جز دروازه‌بانمان بد بودند و از هیچ کس راضی نیستم.

سرمربی فجر سپاسی خاطرنشان کرد: بازیکنان ما قبل از بازی پیش داوری کردند و تصورشان این بود که راحت راه آهن را می‌برند ولی راه آهن آنطور که دوست داشت بازی را پیش برد و به ارسال توپ به پشت مدافعان ما روی آورد. منطقه‌ای که ما از ابتدای فصل در آنجا مشکل داریم.

یاوری در ادامه گفت: هرچند من از نحوه بازی بازیکنانم نا امیدم ولی از نتایج تیم در مسابقات آینده نا امید نیستم چون اختلاف تیم‌ها در انتهای جدول کم است.

وی درباره شعار تماشاگران فجر علیه مدیریت و بازیکنان فجر در دقایق پایانی بازی هم تصریح کرد: تماشاگران باید صبور باشند. الان شرایطی است که یار دوازدهم تیم ما هم باید خوب انجام وظیفه کند و شعارهای نامربوط ندهد. بخصوص اینکه من تاکنون در شیراز چنین چیزی ندیده بودم. به نظرم مدیریت باشگاه باید با این موضوع برخورد کند.

سرمربی تیم فوتبال فجر در خصوص حمایت مسئولان استان از این تیم، یادآور شد: ما که چیزی از مسئولان ندیدیم. البته هیات فوتبال خیلی با ما همکاری داشت. هیچ وقت نشده بود که ما سه جلسه پیاپی در زمین حافظیه تمرین کنیم ولی در روزهای گذشته این اتفاق افتاد. به هر حال خودمان باید جور خودمان را بکشیم.

یاوری با تاکید بر اینکه با شعار دادن تماشاگران علیه تیم مشکلی حل نمی‌شود، گفت: من اصلا از آینده نا امید نیستم و کارم را انجام می‌دهم. من از نتایج سایر تیم‌ها خبر ندارم ولی فکر نمی‌کنم رقیبان ما در انتهای جدول نتیجه گرفته باشند.

تیم فوتبال فجر سپاسی امروز یکشنبه در چارچوب مسابقات هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف راه آهن رفت با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.