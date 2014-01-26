تساوی با تراکتورسازی عادلانه بود/ بازی در این زمین شاهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ پس از تساوی تیمش برابر تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و چهارم لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این بازی ملوان عملکرد مطلوبی داشت، هرچند نتیجه مساوی عادلانه بود اما موقعیت‌های خوبی داشتیم که به هدر دادیم.

وی افزود: بازی کردن در این زمین شاهکاری است که بازیکنان من به بهترین نحو آن را انجام می‌دهند. در این بازی به آنچه می‌خواستیم رسیدیم، هرچند محسن یوسفی و یوسف‌زاده دو موقعیت تک به تک را از دست دادند، فرصت‌هایی که می‌توانست ما را به پیروزی برساند.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در خصوص بازی دادن محمد پوررحمت‌الله بازیکن 17 سال این تیم برابر تراکتورسازی تاکید کرد: کمتر بازیکن جوانی است که نوسان نداشته باشد اما این بازیکن بدون نوسان بوده و همیشه به یک شکل بازی می‌کند.

اسکوچیچ در مورد احتمال بازگرداندن یک امتیاز کسر شده از تیم ملوان تاکید کرد: این خبر خوبی برای تیم ماست زیرا درست نیست به خاطر داشتن هوادار از تیمی امتیاز کسر شود. اگر بازی اینتر و میلان را از نزدیک ببینید، از لحظه گرم کردن تا خروج تیم‌ها از زمین، تماشاگران علیه همدیگر فحاشی می‌کنند. اگر این قانون در ایتالیا اجرا شود، باید از هر دو تیم 27 امتیاز در طول فصل کم شود.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: بازی فوتبال، مسابقه‌ای جذاب است. تیم من دقیقه 90 گل زد و من خوشحالی کردم که این مساله باعث ناراحتی نیمکت نشینان سایپا شد. من قصد بی‌احترامی به سایپایی‌ها نداشتم زیرا در حال تقسیم خوشحالی خود با هواداران تیم بود.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در پایان گفت: خوشحالم مربی همچین بازیکنانی هستم که با جان و دل برای تیم خود بازی می‌کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و چهارم لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد، با تساوی یک بر یک به پایان رسید.