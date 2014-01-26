به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا باغ‌آبادی پس از تساوی تیمش برابر ملوان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر دو تیم در این بازی عملکرد بسیار خوبی داشتند اما در نیمه دوم تراکتورسازی تیم برتر میدان بود و استحقاق پیروزی را داشت.

وی در ادامه در مورد لحظه به ثمر رسیدن گل برتری پرسپولیس تاکید کرد: ملوانی‌ها باید پیش از به ثمر رساندن گل خود، به نشانه حرکت جوانمردانه توپ را به اوت می‌زدند اما این کار را نکردند و به گل نخست رسیدند.

مسئول فنی تیم تراکتورسازی با تشکر از هواداران ملوان در این مسابقه یادآور شد: دو سال است که در زمان حضور تراکتورسازی به انزلی، به بهترین نحو احسن از ما پذیرایی می‌کنند که باید به خاطر این عملکرد از آنها تشکر کرد.

باغ‌ آبادی در پایان در خصوص احتمال بازگرداندن امتیاز کسر شده از تیم تراکتورسازی گفت: این یک اتفاق خیلی عالی است زیرا این یک امتیازهای در هفته‌های پایانی برای تیمی مانند تراکتورسازی بسیار اهمیت خواهد داشت.

دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و چهارم لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد، با تساوی یک بر یک به پایان رسید.