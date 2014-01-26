اروپا رسما مشتری گاز و پتروشیمی ایران شد/ صادرات 2 میلیارد دلار گاز و پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تعلیق اولین مرحله از تحریم نفتی ایران، پنج کشور اروپایی مشتری محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی ایران شده اند.



از این رو هر چند به گفته احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی ایران هیچگونه ظرفیت مازادی برای صادرات محصولات پتروشیمیایی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی با لغو تحریم ها ندارد اما کشورهای هلند،‌ بلژيك، ‌اسپانيا، تركيه و رومانی اقدام به واردات میعانات گازی و پتروشیمی از ایران کرده اند.



بر این اساس ایران د نخستین ماه فصل زمستان سالجاری بیش از دو میلیارد دلار میعانات گازی، فرآورده نفتی و گاز و محصولات پتروشیمی و پلیمری به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر کرده است.



خداداد رحیمی درباره آخرین وضعیت صادرات میعانات گازی از منطقه عسلویه به بازارهای جهانی با بیان اینکه در دی ماه سالجاری بیش از 878 هزار بشکه میعانات گازی ایران به بازارهای جهانی صادر شده است، گفت: ارزش صادرات این حجم از میعانات گازی حدود 765 میلیون دلار برآورد می‌شود.



مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با یادآوری اینکه صادرات میعانات گازی از عسلویه در دی ماه سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی حدود 278 درصدی از نظر وزنی و 272 درصدی از نظر ارزشی را تجربه می کند، تصریح کرد: از این رو با وجود تحریم‌ها صادرات میعانات گازی نه تنها کاهش نیافته بلکه رشد قابل توجه ای را از نظر ارزشی و حجمی در نخستین ماه فصل زمستان تجربه کرده است.



این مقام مسئول همچنین با یادآوری اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 5.4 میلیارد دلار میعانات گازی ایران از عسلویه به بازارهیا جهانی صادر شده است، تاکید کرد: ارزش ارزی صادرات میعانات گازی ایران از ابتدای سالجاری رشدی حدود 14 درصدی را تجربه می کند.



وی در خصوص آخرین وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری هم توضیح داد: در دی ماه سالجاری بیش از یک میلیون و 367 هزار تن انواع محصولات پتروشیمیایی از پایانه عسلویه به بازار عرضه شده است.



رحیمی سبد مصحولات پتروشیمی و نفتی صادر شده از عسلویه را شامل پلي‌اتيلن سبك و سنگين، پروپان، بوتان، بوتادین 1 و 3، بوتن یک، هوی اند، مونو و دی اتیلن گلایکول، متانول، جامبو واکس، پلی پروپیلن، استایرن مونومر، گوگرد، رافینیت و پارازايلين عنوان کرد و افزود: ارزش ارزی این حجم از محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفت و گاز صادر شده از پایانه‌های عسلویه حدود یک میلیارد و 232 میلیون دلار برآورد می‌شود.



مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، یادآور شد: صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و گازی صادر شده از پایانه های عسلویه در دی ماه سالجاری از نظر ارزشی 81 درصد و از نظر وزنی حدود 48 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.



این مقام مسئول همچنین در تشریح مهمترین کشورهای خریدار محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، بیان کرد: كشورهاي چين، ژاپن، امارات متحده عربي، هند، اندونزي، هلند،‌ بلژيك، ‌اسپانيا، تركيه، روماني، ‌تايوان، ‌تايلند، ‌مالزي، ‌ويتنام و افغانستان صادر شده است.