هزاران خانواده پاکستانی خانه و کاشانه خود را ترک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از NDTV ، هزاران نفر در مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان به خاطر بیم از اقدام نظامی علیه طالبان در حال ترک خانه و کاشانه خود هستند.

بنا بر این گزارش 1500 خانواده که جمعیت آنها به حدود 13 هزار نفر می رسد شهرهای میر علی و میران شاه در استان وزیرستان را ترک کرده و در حال پناه بردن به مناطق امن هستند.

بمباران این مناطق توسط جت های ارتش پاکستان در طول هفته گذشته بعد از آنکه 100 نیروی ارتش پاکستان در حملات مختلف طالبان کشته شدند موجب شده است تا مردم این مناطق برای در امان ماندن از اقدام نظامی احتمالی ارتش پاکستان علیه گروه طالبان این مناطق را ترک کنند.