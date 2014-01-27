به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلامی شامگاه یکشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال صنعتی خوزستان با اشاره به شرایط این بازی و عملکرد سپاهان اظهار داشت: خدا را شکر بازی خوبی بود و توانستیم این سه امتیاز را کسب کردیم.
وی افزود: همانطور که میدانید، مقابل این تیمها بازی کردن، سخت است و خوشحالم که به پیروزی رسیدیم و با برد به مصاف پرسپولیس میرویم.
مهاجم سپاهان در مورد شرایط تیم اصفهانی برای دیدار با پرسپولیس در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور بیان داشت: همه بازیکنان ما از نظر بدنی آماده این دیدار هستند و محروم و مصدوم نداریم و با دست پر به مصاف سرخپوشان تهران میرویم.
وی ادامه داد: بازی آینده با پرسپولیس بسیار حساس است زیرا پرسپولیس تیم خوب و پرطرفداری است و بازی مقابل این تیم سخت است و این سه امتیاز خیلی برایمان مهم است و این بازی یک فینال است؛ آنها میزبان هستند و تلاش میکنیم که به 3 امتیاز بازی با پرسپولیس که برایمان حکم یک فینال را دارد، کسب کنیم.
غلامی در با بیان اینکه از اینکه در بازیهای اخیر باری تیمم موثر بودهام، خوشحال هستم، اظهار داشت: برای من مهم این است که تیمم نتیجه بگیرد و تمام تلاشم را میکنم که این اتفاق صورت گیرد؛ به هر حال نظر سرمربی است که نیمه دوم بروم و بازیکن حرفهای هستم و هر زمان که برای تیمم به میدان میروم، تلاش میکنم که یک بازیکن موثر باشم.
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