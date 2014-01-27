برگزاری روز خشم در فرانسه/اعتراض 20 هزار نفری به سیاست های رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در تظاهرات روز گذشته که در مرکز پاریس انجام شد معترضین با خود دست نوشته هایی را حمل می کردند که بر روی آنها شعارهایی در مورد لزوم استعفای "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه، به چشم می خورد.

این تظاهرات که عصر روز گذشته برگزار شد در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، نبود آزادی های فردی، و مالیات بالا ترتیب داده شد بود.

در تظاهرات دیروز شعارهایی نیز در اعتراض به رسوایی اخیر در کاخ الیزه که منجر به جدا شدن "والری تریوایلر" از اولاند شد سر داده می شد.

بر اساس این گزارش، فرانسه با نرخ بالای بیکاری مواجه است و در پایان سال گذشته اعلام شد که تعداد افرادی که در فرانسه به عنوان بیکار ثبت نام کرده اند به سه میلیون و 290 هزار نفر رسیده است.

علاوه بر آن دولت فرانسه در حال اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی است که به موجب آن قرار است از سال 2015 تا 2017 میلای مبلغ 50 میلیارد یورو در هزینه ها صرفه جویی شود.

طرح ریاضت اقتصادی شامل بندهایی همچون کاهش دستمزدها، افزایش مالیات و کاهش تعداد نیروهای دولتی است که اجرای این امر بیش از همه موجب افزایش تعداد افراد بیکار می شود.

این در حالی است که در سال گذشته میلادی وزیر اقتصاد فرانسه در اظهاراتی مدعی شد که نرخ بیکاری این کشور در سال 2025 میلادی صفر می شود. "پیر مسکوویسی" با اعلام این مطلب گفت: پیش بینی ما این است که فرانسه تا سال 2025 متحول می شود. تا این سال ما دیگر بیکاری نخواهیم داشت، بدهی هایمان کاهش یافته و تمام مردم صاحب خانه خواهند بود.

وزیر اقتصاد فرانسه همچنین ابراز امیدواری کرد که تا سال 2025 میلادی، اقتصاد فرانسه نیز شکوفا شده و حتی مورد حسادت دیگر کشورها قرار بگیرد.