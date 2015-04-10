تظاهرات مردم فرانسه علیه سیاست های ریاضتی دولت اولاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال فراخوان عمومی از سوی دو سندیکای قدرتمند و عمده کارگری فرانسه، خیابانهای مرکزی پاریس شاهد تظاهرات هزاران تن از شهروندان ناراضی این کشور بود. تظاهرکنندگان پرچمهای سندیکای کارگری «ث ژ ت»، کنفدراسیون عمومی کار و «اف او»، نیروی کارگر فرانسه را در دست داشتند.
سندیکاهای فرانسه خواهان آن هستند که دولت و کارفرمایان باید پیام آنها را بشنوند. به گفته سندیکاها تنها در پاریس ۱۲۰ هزار نفر به خیابانها آمدند. پلیس اما تعداد این تظاهرکنندگان را ۳۲ هزار نفر اعلام کرد.
کارکنان راه آهن، پرستاران، معلمان و کارمندان اداره آب و برق در پی فراخوان سندیکای کنفدراسیون عمومی کار فرانسه دست از کار کشیدند و به خیابانها آمدند. آنها به تغییر "قوانین اخراج" اعتراض کردند. بر اساس این قوانین کارفرمایان آسانتر میتوانند کارگران را اخراج کنند.
سندیکاها معمولا به صورت سنتی متحدان حزب سوسیالیست فرانسه بودهاند. اما فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه در پی بحران اقتصادی کشورش سیاستی به نفع سرمایهداران و صاحبان شرکتهای بزرگ اتخاذ کرده و این سیاست اولاند خشم کارگران را برانگیخته است.
امید به تظاهرات اول ماه مه
در حال حاضر حتی اعضای جناح چپ حزب سوسیالیست حاکم فرانسه نیز با سیاستهای ریاضتی دولت مخالفت میکنند. این جناح از دولت خواسته است که سیاستش بر رشد و اشتغال تمرکز یابد.
در ماه مارس سال گذشته نیز چنین تظاهراتی در پاریس برگزار شد. "ث ژ ت"، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه اعلام کرد که در تظاهرات سال قبل حدود ۲۴۰ هزار نفر در فرانسه علیه برنامههای ریاضتی دولت اعتراض کردند.
به زودی روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر فرا می رسد. سندیکاهای فرانسه امیدوارند با فرا رسیدن روز جهانی کار تعداد معترضان شرکتکننده در تظاهرات از تعداد کنونی آن نیز بیشتر باشد
نظر شما