«یخ زده» در فروش جهانی «شیر شاه» را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، این انیمیشن با فروش خیره‌کننده اش از انیمیشن موفق «شیر شاه» هم عبور کرد و تنها یک انیمیشن دیگر جلوتر از آن در فروش جهانی وجود دارد که «در جستجوی نمو» است.

انیمیشن «یخ زده» که محصول دیسنی است تاکنون در مجموع بازار داخلی آمریکا و بازار جهانی بیش از 800 میلیون دلار فروش کرده است.

این قصه که به شیوه سه بعدی ساخته شده و داستان دو خواهر شاهزاده را بیان می کند، هفته پیش بیش از 20 میلیون دلار در کشورهای دیگر و 9 میلیون دلار در بازار داخلی آمریکا فروش کرد.

مجموع فروش این انیمیشن که از جشن شکرگذاری در آمریکا اکران شد، اکنون به 810 میلیون دلار رسیده و به این ترتیب از «شیر شاه» انیمیشن بدون دنباله دیسنی جلوتر رفته است. در واقع تنها 10 هفته از اکران این انیمیشن می‌گذرد.

این در حالی است که این انیمشین موفق هنوز در چین به نمایش درنیامده است و از پنجم فوریه راهی چین خواهد شد و ژاپنی ها نیز از 15 مارس شاهد نمایش آن در کشورشان خواهند بود. دو فیلم پرفروش 2013 تاکنون «بازی های گرسنگی» با 856 میلیون دلار در بازار جهانی و «هایبت: ویرانی اسماگ» با 837 میلیون دلار بوده اند.

این فیلم که محصول استودیوی انیمیشن دیسنی است، چهارمین فیلم این کمپانی است که چنین موفقیتی کسب می کند. «مرد آهنی 3» و «تور: جهان تاریک» کمپانی مارول و «دانشگاه هیولاها» ساخته پیکسار نیز چنین موفقیتی را پیش از این کسب کرده بودند.

«یخ زده» در بریتانیا 57 میلیون دلار، در آلمان 45 میلیون دلار و در فرانسه 41 میلیون دلار فروش داشته است.