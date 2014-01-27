افزایش مرگ براثر گازگرفتگی/ مرگ خاموش 410 نفر در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در 9 ماهه سال جاري 410 نفر بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن در كشور جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد 283 نفر مرد و 127 نفر ديگر زن بودند، اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل تعداد متوفيان ناشي از گازگرفتگي در كشور 394 نفر شامل 288 مرد و 106 زن بود.



در اين مدت استان‌هاي تهران با 83 مورد، البرز با 30 مورد و ‌اصفهان با 28 مورد بيشترين و استان هاي ايلام و گيلان با يك مورد، خراسان جنوبي، قم، هرمزگان و يزد با دو مورد، چهار محال و بختياري با سه مورد و سيستان و بلوچستان با چهار مورد كمترين آمار مرگ ناشي از مسموميت با گاز منوكسيدكربن را داشته‌اند. همچنين در اين مدت استان بوشهر هيچ گزارشي مبني بر مرگ ناشي از گازگرفتگي نداشته‌است.



بر اساس اين گزارش در نه ماهه امسال بيشترين كاهش مرگ بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن با 41.4 درصد در مرداد ماه و بيشترين افزايش با 42.9 درصد در شهريور و مهر ثبت شده‌است. گفتني است در آذر ماه امسال نيز 123 نفر به دليل مسموميت با گاز در كشور جان باختند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 12.8 درصد بيشتر شده‌است.