جعل و كلاهبرداري در يزد افزايش يافت/ كشف 3 تن مواد مخدر در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان‌ اللهي، ظهر دوشنبه در نشستي خبري اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه، جعل و كلاهبرداري افزايش چهار درصدي داشته است.

وي بيان كرد: 88 درصد كشفيات جعل در استان يزد در سه ماهه سوم سال جاري اتفاق افتاده و متهمان به مراجع قضايي اعزام شده اند.

امان اللهي همچنين با تشريح چند مورد از كلاهبرداري ها در استان يزد، از كشف يك كلاهبرداري چهار ميلياردي توسط يك نفر و دستگيري وي خبر داد و افزود: اين شخص از يك موسسه مالي و اعتباري و يك شخص حقيقي با تاسيس يك شركت صوري، كلاهبرداري كرده بود.

فرمانده انتظامي استان يزد همچنين از افزايش جرائم اينترنتي در استان يزد خبر داد و يادآور شد: 41 فقره سرقت اينترنتي از حساب ‌هاي بانكي در استان يزد صورت گرفته كه با پيگيري ماموران انتظامي استان يزد، 32 نفر در اين زمينه شناسايي و دستگير شدند.

يك كارگاه توليد شيشه در يزد منهدم شد

وي همچنين از شناسايي كارگاه توليد شيشه در يزد خبر داد و عنوان كرد: يك كارگاه توليد شيشه در استان يزد منهدم شد و در اين زمينه سه نفر دستگير شدند و 35 كيلو و 500 گرم شيشه، مقاديري مواد پيش ساخت و مواد ديگر از آنها كشف شد و تحويل مقامات قضايي شد.

امان اللهي با اشاره به كشفيات كالاهاي قاچاق نيز عنوان كرد: 525 پرونده در زمينه قاچاق فرآورده‌ هاي نفتي در استان يزد تشكيل شده كه جرائم در نظر گرفته شده براي اين پرونده‌ ها بالغ بر 650 ميليارد ريال بوده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ميزان كشفيات مواد مخدر و مشروبات الكلي خاطرنشان كرد: در سه ماهه گذشته، 39 كارتن مشروبات الكلي شامل 355 شيشه و 719 قوطي در استان يزد كشف و ضبط شده است.

كشف سه تن مواد مخدر طي سه ماه در يزد

امان ‌اللهي همچنين عنوان كرد: در سه ماهه گذشته نيز حدود سه تن مواد مخدر در استان يزد كشف شده و در مجموع ميزان كشفيات مواد مخدر استان يزد در 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزايش 52 درصدي برخوردار بوده است.

فرمانده انتظامي استان يزد همچنين از دستگيري سارقان حرفه ‌اي در اين استان خبر داد و يادآور شد: با پيگيري ماموران نيروي انتظامي، در مجموع 54 سارق در استان يزد دستگير شدند كه اين سارقان به بيش از 260 فقره سرقت از كودكان، منازل، خودرو و ... اعتراف كرده‌ اند.

كشف 100 درصد جرائم قتل رخ داده در استان يزد

وي از كاهش 51 درصدي جرائم خشن در استان يزد خبر داد و بيان كرد: امسال سه قتل در استان يزد به وقوع پيوسته كه يك مورد از اين قتل‌ ها در واقع نزاع دو برادر در ميبد بوده كه به قتل منجر شده كه قاتل دستگير شده و در دو مورد ديگر نيز قاتلان دستگير شده اند.

فرمانده انتظامي استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه تامين امنيت يک مقوله اجتماعي است که با تعامل دو سويه مردم و پليس به وجود مي آيد، اظهار داشت: در استان يزد اين تعامل و همکاري بين مردم و پليس وجود دارد.

سردار امان اللهي با اشاره به امنيت بالاي ايران در دنيا، استان يزد را از امن ترين استان هاي كشور دانست و افزود: با توجه به تهديدهاي داخلي و خارجي، خانواده ها بايد در اين حوزه توجه بيشتري داشته باشند و با آگاهي بخشي به ديگران، تهديدات را به حداقل برسانند.

وي در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به تاثير مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتي و تاثير آن بر زندگي افراد يادآور شد: روند رو به گسترش اعتياد و مصرف مواد مخدر صنعتي، بنياد جوامع به ويژه خانواده ها را در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي تحت تاثير قرارداده و در نهايت به انحطاط مي كشاند.

وي تصريح كرد: ايران پرچمدار مبارزه با مواد مخدربوده و هست و افزايش 48 درصدي كشفيات مواد مخدر گواه اين مسئله دانست.