هلاکت شماری از تروریستهای داعش در فلوجه/برقراری حالت فوق العاده در الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق از کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن شش نفر دیگر در اثر انفجار بمب در اللطیفیه در جنوب بغداد خبر داد.

منابع عراقی اعلام کردند: در اثر انفجار بمب کارگذاشته شده در خودروی یک شخصیت آکادمیک عراق و انفجار آن در منطقه الشعب در شرق بغداد وی کشته شد.

از سوی دیگر فرهاد طالبانی از مسئولان کرکوک از انفجار یک بمب در مسیر خودرو خود جان به در برد.

یک منبع امنیتی در استان الانبار از زخمی شدن سه نظامی عراقی در اثر حمله یک عامل انتحاری به یک مرکز وابسته به ارتش عراق در الصقلاویه در شمال فلوجه خبر داد.

همچنین نیروهای ارتش در برخی مناطق الرمادی حالت فوق العاده اعلام کردند و عملیات گسترده ای را در مناطق کوی افسران، الجمهوریه، الملعب، الطاش، خیابان شصتم و البو فراج برای پاکسازی این مناطق از داعش آغاز کردند.

یک منبع وابسته به فرماندهی عملیات الانبار بیان کرد: عملیات با هدف نابودی مراکز تجمع داعش و ممانعت از استقرار آنها در ساختمان های بلند انجام شده است و نیروهای ارتش و عشایر به داعش در هر منطقه ای که سنگر گرفته باشند حمله می کنند.

این منبع همچنین از هلاکت هفت نفر از تروریست های داعش در شرق فلوجه خبر داد.

افراد مسلح ناشناس یک سروان وزارت کشور عراق را در خیابان فلسطین در شرق بغداد کشتند.

یک منبع وابسته به پلیس در استان میسان از عملیات نیروهای امنیتی در این استان و بازداشت 27 مظنون به دخالت در حوادث تروریستی خبر داد.

منابع امنیتی عراقی در استان دیالی به زخمی شدن دو نظامی عراقی در اثر درگیری های مسلحانه در غرب بعقوبه اشاره کردند.

از سوی دیگر سعد الدلیمی از مسئولان امنیتی عراقی اعلام کرد: نیروهای ما با تعدادی از اعضای داعش در مناطقی از کرکوک درگیر شدند که در اثر آن تعدادی از افراد مسلح کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

فاضل البرواری فرمانده واحد ویژه مبارزه با تروریسم عراق گفت: نیروهای ما در حال حاضر در منطقه البو فراج با تروریستهای داعش درگیر هستند و منطقه البو بالی از لوث گروههای تروریستی پاکسازی شده است.

منابع امنیتی به فرات نیوز اعلام کردند: نیروهای امنیتی 27 نفر از اعضای داعش را در اطراف فلوجه در استان الانبار به هلاکت رسانده اند.