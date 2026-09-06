به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، گزارش اجرای دیده بانی بیماری های واگیر و مراقبت سندرمیک در مراسم اربعین حسینی(ع) ۱۴۰۵ شامل فعالیت گروه پیشگیری و مراقبت بیماری های واگیر دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ویژه گروه کارشناسی بیماری‌های واگیر اعزامی به عراق و پایگاه‌های مراقبت بهداشتی مرزی منتشر شد.

در این برنامه دیده بانی، ۴۳۰۹ نفر در قالب تشکیلات مراقبت در عراق، مرزهای کشور و نیز مراکز خدمات جامع سلامت و بهداشت شهرستان ها فعالیت داشتند و ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی نیروهای کارشناس بیماری های واگیر را به مرزهای ورودی و خروجی کشور اعزام کردند.

بر اساس این گزارش، بیش از ۲۱۸۰۰ نفر از زائران در کشور عراق توسط نیروهای کارشناس بیماری های واگیر کشورمان بر اساس رویکرد مراقبت سندرمیک مورد غربالگری قرار گرفته و حدود ۲۵۰۰ سندرم شناسایی و مراقبت های لازم برای آنها انجام شده است.

همچنین ۲ میلیون و ۳۱۸ مراقبت زائران شرکت کننده در این مراسم در پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی مراقبت شدند که ۱۰ هزار سندرم شناسایی شده است.

بیشترین تعداد سندرم شناسایی شده در روزهای ۵ و ۱۴ مردادماه و بیشترین تعداد سندرم شناسایی شده نیز متعلق به سندرم شبه آنفلوانزا و کمترین نیز مربوط به تب و خونریزی بوده است.

گزارش کامل اجرای دیده بانی بیماری های واگیر و مراقبت سندرمیک در مراسم اربعین حسینی(ع) از این فایل قابل مشاهده است.