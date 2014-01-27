آمریکا به شرکت های تعامل کننده با ایران هشدار داد/تداوم تعامل "هالک بانک" با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا که در ترکیه به سر می برد گفت: شرکت ها باید از تجارت با ایران اجتناب کنند زیرا هنوز بسیاری از تحریم های ایران با وجود توافق هسته ای پا بر جاست.

وی در آنکارا گفت: با وجود توافق ژنو هنوز بخش زیادی از تحریم های ایران برقرار است از جمله تحریم هایی در بخش بانکی، انرژی و کشتیرانی.

کوهن گفت: شرکت ها دست نگهدارند ایران در حال حاضر برای تجارت باز نیست، شاید آن روز برسد اما آن روز الان نیست.

وی همچنین گفت: ما انتظار داریم بانک دولتی هالک بانک ترکیه به پرداخت پول نفت ایران ادامه دهد.

دیدار این مقام آمریکایی از ترکیه در حالی صورت می گیرد که شرکت های ترکیه ای بعد از کاهش تحریم های ایران از سوی اروپا و آمریکا آماده ورود به ایران می شوند و گفته شده در سفر روزهای آتی نخست وزیر این کشور با ایران مذاکرات بر افزایش همکاری تجاری ایران و ترکیه متمرکز خواند شد.

حتی برخی از رسانه های ترکیه از احتمال امضا توافقنامه همکاری استراتژیک بین ایران و ترکیه در دیدار رجب طیب اردوغان از تهران خبر داده اند.