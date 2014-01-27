ظرف ساعات آینده برگزار می شود؛ نشست عدلی منصور و الببلاوی برای ترمیم کابینه مصر

منابع مصری از نشست رئیس جمهوری و نخست وزیر موقت برای بررسی موضوع ترمیم کابینه و احتمال تغییر هشت تن از وزیران و استعفای السیسی تا دو روز آینده خبر دادند.