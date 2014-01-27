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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۰۲

ظرف ساعات آینده برگزار می شود؛

نشست عدلی منصور و الببلاوی برای ترمیم کابینه مصر

نشست عدلی منصور و الببلاوی برای ترمیم کابینه مصر

منابع مصری از نشست رئیس جمهوری و نخست وزیر موقت برای بررسی موضوع ترمیم کابینه و احتمال تغییر هشت تن از وزیران و استعفای السیسی تا دو روز آینده خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه اعلام کردند: عبدالفتاح السیسی ظرف دو روز آینده از کابینه استعفا می کند.

این منابع افزودند: ساعات آتی نشستی میان عدلی منصور رئیس جمهوری موقت و حازم الببلای نخست وزیر موقت برای ترمیم کابینه برگزار می شود و احتمالا هشت وزیر تغییر کنند.

منابع آگاه بیان کردند: ابراهیم محلب وزیر مسکن کنونی در تغییرات جدید معاون نخست وزیر جدید خواهد بود. زیاد بهاء الدین معاون نخست وزیر در امور اقتصادی استعفایش پذیرفته خواهد شد.

از سوی دیگر یک منبع عالی رتبه مصری از صدور قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی عدلی منصور طی ساعات آینده خبر داد.

کد مطلب 2222967

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