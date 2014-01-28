"صدقی صبحی" نامزد وزارت دفاع/انتقال مرسی به آکادمی پلیس برای محاکمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، شورای عالی نظامی مصر شب گذشته طی نشستی "صدقی صبحی" رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور را نامزد تصدی وزارت دفاع کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شورای عالی نظامی مصر اختیار نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را به عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع این کشور داد و وی نیز برای نامزدی در انتخابات، استعفای خود را تقدیم کرد.

شورای مذکور در بیانیه ای اعلام کرد که نامزدی عبدالفتاح السیسی در انتخابات یک تکلیف است. در همین حال احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک اعلام کرد که در شرایط فعلی همه باید از عبدالفتاح السیسی حمایت کنند.

از سوی دیگر المیادین گزارش داد که محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر و 20 نفر از رهبران اخوان المسلمین برای محاکمه به آکادمی پلیس در قاهره منتقل شده اند. این افراد امروز محاکمه خواهند شد.

تحریک به خشونت و جاسوسی از جمله اتهامات محمد مرسی به شمار می رود. در صورت تایید اتهام جاسوسی محمد مرسی حکم وی اعدام خواهد بود.